Тональность встречи серьезная: какая главная тема приезда Урсулы фон дер Ляйен в Киев

В Киев с визитом прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Тональность этой встречи была действительно серьезной.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что Урсула фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу, чтобы выяснить, как Европа может помочь Украине пережить грядущую зиму.

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"Враг почти ежедневно пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру. Это обеспокоило не только не только Урсулу фон дер Ляйен. Думаю, что Европа вместе с G7 попытаются проработать этот вопрос и максимально безболезненно, насколько возможно во время войны, пройти эту зиму", – отметил политолог.

Обратите внимание! Украина получит кредит размером 35 миллиардов евро от Еврокомиссии с использованием замороженных российских активов в рамках G7. Их потратят на энергетику и ее защиту, бомбоубежища и оружие, прежде всего отечественного производства. Также на часть суммы будут закуплены зарубежные системы ПВО.

Времени на промедление нет

Как отметил Лесной, украинская дипломатия действительно сильно предостерегла союзников, что следующий отопительный сезон будет тяжелым. Но и то, что совершает Россия сегодня, то есть продолжает кровавую агрессию, сокрушительно обстреливая украинские города и села, также повлияло на мнение ведущих европейских политиков или тех, которые болеют за наше государство.

Украинские партнеры понимают, что Украине необходима помощь, чтобы выстоять. Но основное, чтобы она поступала вовремя и в нужных объемах. Поскольку россияне не уменьшают интенсивность обстрелов. Под угрозой постоянно находятся энергообъекты. Серьезно страдает Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Донецкая область.

Поэтому нам нужна не только поддержка в виде визитов или хороших слов, но есть план действий на любое развитие этих событий: худший, средний, лучший. Делать что-то "с колес" гораздо труднее,

– резюмировал Олег Лесной.