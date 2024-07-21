Незаконный снос усадьбы Зеленских: за дело взялись в Офисе генпрокурора

В Киеве 19 июля незаконно снесли историческое здание – усадьбу Зеленских. Сейчас Офис генпрокурора начал уголовное производство.

Известно, что исторический памятник снесли для того, чтобы на его месте построить ЖК "Тургеневъ". В Минкульте отметили, что не давали разрешение на снос усадьбы Зеленских.

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Офис генпрокурора начал расследование

В Офисе генпрокурора сообщили, что по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских начали уголовное производство. Его начали под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.

Действия лиц, которые разрушали дом, квалифицированы как уничтожение имущества, на которое наложен арест (часть 1 статьи 388 УК Украины). Также расследуется факт проведения строительных работ вопреки наложенному запрету, который квалифицирован как самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке (часть 3 статьи 197-1 УК Украины),

– отметили в Офисе генпрокурора.

Следователи отметили, что в январе 2024 года в рамках уголовного производства на здание по улице Конисского 22, то есть усадьбу Зеленских, был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения. Поскольку этот участок входит в границы исторического ареала столицы, то на проведение работ необходимо иметь разрешение Минкульта. Однако такого разрешения не было.

Несмотря на этот арест и запрет пользования, в усадьбе Зеленских длительное время проводились строительные работы. Так, злоумышленники выполняли капитальное строительство, во время которого возможно умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Строительные работы проводились без соответствующего согласования Министерства культуры и информационной политики Украины. Поэтому, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены. Однако 19 июля 2024 года, несмотря на наложенный арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом,

– отметили следователи.

Сейчас правоохранители уже установили место нахождения техники, которую задействовали для сноса исторического здания. На месте также немедленно провели обыск и изъяли технику.

Техника, которая была задействована для сноса усадьбы Зеленских / Фото Офиса генпрокурора

В КГГА ранее также отмечали, что снос усадьбы Зеленских является незаконным. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к этому преступлению.