США приостановили программу USAID: финансирование каких важных проектов поставлено на паузу

Дональд Трамп прекратил поставки помощи со стороны США иностранным странам. Среди программ, на которые наложены ограничения именно в Украине, – Агентство США по международному развитию (USAID).

Политолог Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что в результате действий администрации президента США, будет поставлена на паузу именно гуманитарная, а не военная помощь. Также в Соединенных Штатах приостановили программу U4U для украинских беженцев.

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Нужны активные действия

"Паники нет, есть обеспокоенность, потому что ряд ритмичных выплат, которые не состоятся в течение следующих 2,5 месяцев, приостановят очень много проектов", – отметил политолог.

Эти проекты, по его словам, имеют как общегосударственное, так и местное значение. Они должны были быть направлены на развитие местного самоуправления, энергетику, гуманитарный блок, медицинские проекты, на работу свободных СМИ.

Также определенные средства массовой информации, которые получали соответствующее финансирование, начали активнее просить донатить.

Сегодня надо сосредоточиться на коммуникации непосредственно с новым государственным секретарем США Марко Рубио. Согласно указу Трампа, именно он имеет все полномочия для того, чтобы восстановить в ручном режиме отдельные направления и проекты,

– подчеркнул он.

Эта проблема коснулась не только Украины, а всей американской не военной помощи за пределами страны. Поэтому, по мнению политолога, нужны активные действия не только официальной украинской дипломатии, но и общественных активистов, которые имеют прямой контакт, в частности, с посольством Соединенных Штатов. Необходимо доказать важность проектов, которые должны реализоваться в 2025 году и в последующие годы.

Важно! С начала войны USAID направило в Украину 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов на развитие, а 30 миллиардов долларов было предоставлено в виде прямой бюджетной поддержки.

Напомню, что по программе USAID только в 2025 году планировалось потратить примерно 480 миллионов долларов. А в 2024-м США предоставили около 6 миллиардов долларов, из которых более половины – 3,8 миллиарда были направлены на компенсацию дефицита государственного бюджета Украины, – подчеркнул Игорь Чаленко.

Напомним, что Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование программ и проектов в мире из-за решения Госдепартамента осуществить 90-дневный аудит. Экономист Олег Пендзин отметил, что ограничения повлияют именно на финансирование гуманитарных проектов. Однако он надеется, что эти программы будут возвращены, ведь уже поступают соответствующие "позитивные сигналы" из Вашингтона.