В Кремле заявили, что между Россией и Украиной есть закрытые контакты

В Кремле говорят, что контакты между Россией и Украиной не ограничиваются официальными переговорами. Там признали, что привлекали для диалога с Киевом известного олигарха.

Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что между Украиной и Россией ведутся как открытые, так и закрытые переговоры.

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Что известно о закрытом канале связи Москвы и Киева?

У нас и открытые, и закрытые (контакты с Украиной – 24 Канал). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров,

– сказал помощник диктатора.

Отдельно Ушаков прокомментировал слова Путина о том, что Зеленский просил о встрече с ним через одного российского олигарха.

Помощник Путина подтвердил, что в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским, якобы, приезжал "достаточно крупный" российский бизнесмен.

По словам Ушакова, этого предпринимателя "многие знают", однако его имя или любые другие подробности о поездке он не назвал.

По данным Financial Times, речь идет о бизнесмене Романе Абрамовиче. Его встреча с Зеленским состоялась 21 мая. Президент Украины передал через олигарха послание Путину, по содержанию похожее на его открытое письмо.

Открытое письмо Зеленского к Путину, и реакция на него Кремля и Трампа

Президент Украины 4 июня опубликовал открытое письмо к российскому диктатору Владимиру Путину. В нем Владимир Зеленский призвал к прямым переговорам и предложил личную встречу, чтобы завершить войну.

Президент заявил, что российская армия ежемесячно теряет десятки тысяч военных. По его словам, Россия не может достичь своих целей и не способна захватить Донбасс в запланированные сроки.

Он подчеркнул: если Москва не согласится закончить войну, Украина продолжит борьбу при поддержке союзников.

Путин отреагировал на письмо Зеленского, но заявил, что не видит смысла во встрече с украинским президентом. По его словам, после "хамского" письма такая встреча якобы стала невозможной. В то же время российский диктатор сказал, что Киев хочет переговоров, чтобы остановить наступление российской армии. После этого он обратился к российским военным и призвал их продолжать боевые действия.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал письмо Зеленского к Путину, отметив, что они должны встретиться. Также Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия пошли на "определенные компромиссы", и выразил уверенность, что "страны это сделают".