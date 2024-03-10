Ущерб нанесен: спутниковый снимок авиазавода в Таганроге после атаки
Источник:Tatarigami Ua
В сети появились спутниковые фото авиаремонтного завода в Таганроге. Они показывают, что он получил повреждения в результате атаки БПЛА.
OSINT-расследователи проанализировали спутниковые фото авиаремонтного завода в Таганроге до и после атаки дронами.
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На авиаремонтном заводе – следы пожара
Сравнительный анализ показал следы поджогов на крыше здания. Предварительно, это цех окончательной сборки, где, как подозревалось, россияне проводили ремонт А-50.
Отмечается, что при попадании в крышу здания мощности дронов было бы достаточно, чтобы нанести ущерб оборудованию и самолету внутри. Однако нет визуальных признаков значительного пожара внутри ангара, что затрудняет оценку масштаба ущерба.
Также пока неизвестно, был ли на этом заводе А-50 в момент атаки.
Примечательно, что А-50 отсутствует на снимках 8 и 9 марта, что оставляет неопределенным его присутствие на аэродроме во время операции,
– отметили расследователи.
Они отметили, что на предыдущих снимках, обнародованных журналистами "Схемы", видно А-50, который припаркован возле ангара 29 февраля.
Во время атаки на заводе стояла российская ПВО
Дальнейший анализ спутниковых снимков показал, что во время атаки дронами на заводе присутствовала по крайней мере одна батарея С-300/400. Если это не обманка, как заметили расследователи, это свидетельствует о способности украинских БпЛА проникать через российские системы противовоздушной обороны даже вблизи стратегических объектов.
Команда аналитиков признала, что со спутниковых фото невозможно окончательно сделать вывод об уничтожении или повреждении А-50. Однако для Украины является значительным достижением обойти ПВО и нацелиться на важный объект на территории России.
- Напомним, что в ночь на 9 марта российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.
- Российский телеграм-канал заявил, что дроны атаковали еще два объекта оккупантовнефтебазу ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района и Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске Курской области.