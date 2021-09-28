Глава "Нафтогаза" объяснил, что стоит полагаться на "силу права". Об этом Юрий Витренко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Как Усик – из Джошуа: Витренко объяснил, как можно победить Россию в газовом вопросе
Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина решит вопрос о транзите газа Россией через территорию Украины с помощью права: "Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции".
Юрий Витренко вспомнил успешный опыт, когда Украина победила Россию с помощью силы права в Стокгольмском арбитраже.
Например, вчера (26 сентября – 24 канал) был бой, где наш украинец (Александр Усик – 24 канал) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но путем техники и боксерской подготовки он победил,
– вспомнил Витренко.
Добавил, что это случилось так же, "как мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами". Никто не верил, что можем победить".
"Как раз путем этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – заверил глава "Нафтогаза".
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