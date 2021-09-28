Глава "Нафтогазу" пояснив, що варто покладатись на "силу права". Про це Юрій Вітренко розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Контракт з "Газпромом" є ненадійною гарантією, – Вітренко про транзит газу через Україну

Як Усик – з Джошуа: Вітренко пояснив, як можна перемогти Росію у газовому питанні

Глава "Нафтогазу" заявив, що Україна вирішить питання щодо транзиту газу Росією через територію України з допомогою права: "Наша сила в правовій обґрунтованості нашої позиції".

Юрій Вітренко пригадав успішний досвід, коли Україна перемогла Росію за допомогою сили права у Стокгольмському арбітражі.

Наприклад, вчора (26 вересня – 24 канал) був бій, де наш українець (Олександр Усик – 24 канал) переміг за рахунок боксерської техніки, майстерності, а не за рахунок фізичної сили. Джошуа був набагато більше, довші руки, всі говорили, що немає у Усика шансів, але шляхом техніки і боксерської підготовки він переміг,

– пригадав Вітренко.

Додав, що це трапилось так само, "як ми перемагали раніше "Газпром", будучи "андердогами". Ніхто не вірив, що можемо перемогти".

"Якраз шляхом цієї сили права ми перемогли і зараз хочемо зробити те ж саме", – запевнив глава "Нафтогазу".

Зверніть увагу! 16 вересня Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики. Це трапилось через завершення будівництва "Північного потоку-2".

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