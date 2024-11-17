Почему российские войска усилили давление на Купянск: обзор разведки Британии

Британская разведка сообщает об усилении давления российских войск на город Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании по состоянию на 17 ноября.

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Российские войска усилили наступательное давление на город Купянск Харьковской области на северо-востоке Украины. 13 ноября оккупанты, вероятно, пытались проникнуть в Купянск с северо-востока,

– говорится в обзоре.

Это ухудшает логистику

Отмечают, что к югу от Купянска захватчики вышли к реке Оскол, разрушив логистические линии ВСУ на восточном берегу реки.

Вражеская группировка постепенно расширяется к югу от Купянска – враг стремится усилить давление на украинские силы в этом районе,

– отметили аналитики.

В Купянске остаются гражданские

В британском ведомстве отметили, что гражданское население Купянска и прилегающих районов эвакуировали еще 15 октября этого года, по соответствующему распоряжению правительства. Купянская областная военная администрации сообщила, что в районе все осталось 4 000 гражданских. В довоенное время – численность населением составляла 27 000 человек.

Купянск имеет важное значение, ведь является транспортным перекрестком и логистическим центром,

– напоминают в обзоре.

Что этому предшествовало

Заметим, что действительно в ВСУ сообщали, что российские войска прорвались в Купянск Харьковской области, но им не удалось закрепиться. Оккупантов ликвидировали, ситуация в городе контролируемая.

Справочно. С 27 февраля 2022 года Купянск был оккупирован Россией. 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город.