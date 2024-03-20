От нас не убегут: в "Азове" предложили заниматься "отловом" уклонистов
Источник:"Мольфар"
В Украине продолжаются дискуссии по поводу того, как можно пополнить войско новыми силами. В "Азове" посоветовали способ ускорения процесса мобилизации.
Так, заместитель командира бригады Сергей Цисарук с позывным “Мольфар” считает, что целесообразно было бы, чтобы поиском уклонистов занимались сами боевые бригады, а не работники ТЦК.
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Как пополнить войско
В посте в соцсети "Х" воин объяснил свое мнение. По его словам, таким образом можно ускорить процесс мобилизации.
Ведь во-первых, мужчины не смогут откупиться взятками. Поскольку бойцы бригады непосредственно заинтересованы в пополнении своих рядов.
Во-вторых, бригадная рота разведки со своим уровнем подготовки и опытом гораздо эффективнее проявит себя в поиске уклонистов.
Это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК,
– отметил "Мольфар".
Для реализации этого замысла сотрудники военкомата должны просто предоставить бойцам списки тех, кто избегает призыва.
Что думают об усилении мобилизации в "Азове"
- Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко рассказал, как можно уменьшить количество уклонистов. По его мнению, большинство людей убегает от призыва из-за недостаточной осведомленности о том, что их ждет после получения боевой повестки. Многие из них верят мифам о том, что их неподготовленных сразу бросят в окопы. Поэтому военные должны говорить с людьми и разъяснять им правду. Кроме того, важно, чтобы мобилизованный мог получить ту должность, на которой он смог бы себя проявить наиболее эффективно. То есть, по мнению Андрющенко, следует учесть навыки, умения и пожелания призывника, а затем предоставить ему квалифицированную военную профессию.
- Боец с позывным "Банкай" высказался против принудительной мобилизации. Он тоже считает, что многие мужчины избегает службы из-за нехватки правильной информации. Они думают, что их всех бросят на штурм. Впрочем, эти люди не понимают, что служить в армии – необязательно ходить в штурм. Человек вполне может использовать свою гражданскую профессию в пользу армии. В армию можно прийти на такую профессию, как слесарь, токарь, водитель, оператор БПЛА, дизайнер, айтишник, бухгалтер и тому подобное. По словам "Банкая", за каждым бойцом стоят 5 – 6 мужчин. которые начисляют ему зарплату, которые кормят его, которые привозят топливо, которые ремонтируют его технику. Военнослужащий говорит, что место в армии найдет каждый, главное – не стоять в стороне. Кроме того, он считает, что государство должно заниматься популяризацией военной службы.