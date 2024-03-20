От нас не убегут: в "Азове" предложили заниматься "отловом" уклонистов

В Украине продолжаются дискуссии по поводу того, как можно пополнить войско новыми силами. В "Азове" посоветовали способ ускорения процесса мобилизации.

Так, заместитель командира бригады Сергей Цисарук с позывным “Мольфар” считает, что целесообразно было бы, чтобы поиском уклонистов занимались сами боевые бригады, а не работники ТЦК.

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Как пополнить войско

В посте в соцсети "Х" воин объяснил свое мнение. По его словам, таким образом можно ускорить процесс мобилизации.

Ведь во-первых, мужчины не смогут откупиться взятками. Поскольку бойцы бригады непосредственно заинтересованы в пополнении своих рядов.

Во-вторых, бригадная рота разведки со своим уровнем подготовки и опытом гораздо эффективнее проявит себя в поиске уклонистов.

Это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, служащих в ТЦК,

– отметил "Мольфар".

Для реализации этого замысла сотрудники военкомата должны просто предоставить бойцам списки тех, кто избегает призыва.

Что думают об усилении мобилизации в "Азове"