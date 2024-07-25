В ответ на российскую агрессию: Польша усиливает ПВО на восточной границе

Польша запускает операцию Wschodnia zorza с 1 августа для усиления противовоздушной обороны. На этот шаг страна пошла в ответ на агрессию России против Украины.

Операция направлена на защиту воздушного пространства от незаконных вторжений, особенно с использованием дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Оперативное командование Вооруженных Сил Польши будет отвечать за координацию операции, которая охватывает восточные и северо-восточные границы страны.

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Что известно об усилении ПВО Польши

З 1 августа 2024 года Польша начинает новую операцию под кодовым названием Wschodnia zorza, которая является частью мероприятий по усилению системы противовоздушной обороны страны. Эта операция является ответом на агрессию России против Украины, что значительно увеличила риск нарушения воздушного пространства Польши.

Основная цель операции Wschodnia zorza – защита польского воздушного пространства от объектов, которые незаконно нарушают ее границы. Особое внимание будет уделено объектам, летающих на малых и очень низких высотах, что характерно для дронов и других беспилотных летательных аппаратов.

Операция охватывает восточные и северо-восточные границы Польши, где риск нарушений самый высокий. Оперативное командование Вооруженных Сил Польши будет отвечать за координацию операции, которую будут осуществлять подчиненные подразделения, в частности Центр воздушных операций – Командование авиационной части. Благодаря этому удастся эффективно управлять ресурсами и быстро реагировать на возможные угрозы.

Какие задачи будет выполнять Wschodnia zorza

Wschodnia zorza будет включать ряд задач, таких как:

постоянный мониторинг воздушного пространства;

реагирование на выявленные нарушения и их нейтрализация;

сотрудничество с союзниками и соседними странами для обеспечения эффективного обмена информацией и координации оборонной деятельности;

регулярные тренировки и обучение военнослужащих для обеспечения высокого уровня оперативной готовности.

В Оперативном командовании отметили, что эта операция не только отвечает на текущие вызовы, но и является инвестицией в долгосрочную безопасность Польши. Усиление системы противовоздушной обороны важно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Благодаря передовым технологиям, эффективным процедурам и международному сотрудничеству Польша сможет эффективно защитить свое воздушное пространство и обеспечить безопасность своих граждан.