Украина договорилась с партнерами о мощной ПВО для Юга: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский встретился со студентами вузов Николаева. На этом мероприятии президент анонсировал усиление ПВО на Юге, в частности, на Николаевщине.

Владимир Зеленский в своих соцсетях рассказал о разговоре со студентами, который он назвал теплым, искренним и перспективным. Сама встреча прошла в среду, 29 ноября.

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Что рассказал Зеленский

Президент заявил, что Николаев остается под угрозой. В то же время, он подчеркнул, что государство работает над фундаментальным обеспечением этого города ПВО.

Мы идем по этому пути. Мы сегодня (29 ноября – 24 Канал) говорили с послами, с председателем облгосадминистрации. У нас есть договоренности с нашими партнерами – мощно усилить ПВО наш Юг,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что такая помощь, к сожалению, приходит не сразу и не так быстро, как рассчитывал Киев, но она будет. По его словам, у Украины будет много систем ПВО. Когда у Николаевской области будет мощная ПВО, государство сможет очень быстро там восстановить университеты, больницы и т.д. Как пояснил Зеленский, речь идет о таких системах ПВО, как Patriot, NASAMS, IRIS-T. Он отметил, что защита нашего неба является комплексной.

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