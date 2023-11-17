Усиление ПВО и патрулирование объектов: в ISW проанализировали попытки России защититься

На русской территории все чаще происходят атаки неизвестных дронов. Власти хотят защититься от них, поэтому собираются усилить ПВО.

Россия взялась за усиление противовоздушной обороны над Центральным федеральным округом. Вероятно, это связано с недавним намерением Украины провести зимнюю кампанию по перехвату маршрутов поставки врага в тыловых районах – во временно оккупированном Крыму и территории страны-агрессора.

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Кремль хочет защититься

Россия хочет, прежде всего, защитить объекты своей критической инфраструктуры.

Об усилении российской ПВО заявил 16 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, власти даже организовали патрулирование для защиты объектов инфраструктуры, чтобы предотвратить нападения. Кроме того, Кремль взялся финансировать создание "территориальных линий обороны" для областей на границе с Украиной.

Патрушев отметил, что российские власти обновляют список всех объектов критической инфраструктуры. Речь идет об энергетических и транспортных, которые "требуют защиты". В то же время, каких угроз боятся, не конкретизируют.

В ISW подчеркнули, что Центральный федеральный округ РФ состоит из 18 субъектов, в том числе Брянской, Курской и Белгородской областей на границе с Украиной.

В ноябре был ряд заявлений, которые, вероятно, побуждали Россию к защите. 13 ноября украинская вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что стране необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности для "нанесения ударов по тылам России".

Официальный представитель Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо ранее отметил, что главная задача ВСУ – это нарушение наземных линий связи войск России /

Россия пытается перехватить инициативу на фронте