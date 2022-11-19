"Ястреб" заступает на дежурство: в ВСУ анонсировали прибытие ПВО Hawk
Источник:Воздушное командование "Центр"
Вскоре украинскую систему противовоздушной обороны усилят системы Hawk. В ВСУ отметили, что в руках украинских воинов это оружие покажет невероятные результаты.
Системы заработают в ближайшее время. В Воздушном командовании "Центр" поблагодарили иностранных партнеров за весомую поддержку и помощь ВСУ.
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В ВСУ анонсировали прибытие систем ПВО Hawk
В Воздушном командовании "Центр" отметили, что "ястреб" заступает на боевое дежурство.
Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевом дежурстве становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk,
– говорится в сообщении.
Система имеет среднюю дальность поражения для уничтожения самолетов, а в более поздних модификациях – для перехвата ракет. По оценкам западных аналитиков, вероятность поражения воздушной цели "ястребом" составляет 85%.
"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат. Спасибо иностранным партнерам за весомую поддержку и помощь Украинскому войску! Наше небо будет под контролем! Вперед к победе!" – подытожили защитники.
"Ястреб" вскоре усилит украинскую систему ПВО / Фото Воздушного командования "Центр"
Коротко о ПВО Hawk
Эту систему противовоздушной обороны Вооруженным Силам Украины передала Испания. В целом испанское правительство решило предоставить Силам обороны 4 такие системы.
Это средство ПВО – ЗРК прошлого поколения, однако в 2020 году оно прошло модернизацию НАТО. Поэтому хотя этот комплекс и выглядит старомодно, на самом же деле он эффективно выполняет свои задачи.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ПВО Hawk – имеет более-менее нужную дальность для того, чтобы перекрыть определенные участки.
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