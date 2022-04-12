Усиленная эвакуация: 6 дополнительных эвакуационных поездов отправятся с Донбасса 12 апреля

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из горячих точек Украины в более безопасные места. В частности, усиленная эвакуация жителей происходит из Луганской и Донецкой областей.

Так, с Донбасса сегодня запланированы шесть дополнительных эвакуационных поездов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Дополнительные эвакуационные поезда с Донбасса 12 апреля

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая

11:20 – 274/273 Славянск – Львов

10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

Заметим, вчера, 11 апреля, с Луганщины эвакуировали больше 600 человек в безопасные области Украины.

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