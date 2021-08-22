Усиленный режим: во время празднования Дня Независимости будут дежурить более 8 тысяч спасателей
Источник:ГСЧС
Подразделения ГСЧС в течение 21 – 25 августа будут работать в усиленном режиме. Они будут следить за порядком во время празднования Дня флага и 30-летия Независимости.
Усиленная работа на День Независимости
Спасатели усиленно будут контролировать техногенную и пожарную безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделят тем местам, где будет скопление людей, а также аэропортам "Киев" и "Борисполь".
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В период проведения в стране мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дню флага, с 9 часов 21 августа до 9 часов 25 августа, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы,
– заявили в ведомстве.
Также организовали межведомственное взаимодействие и проводят работы для предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Спасатели проверяют, соблюдает ли пожарную безопасность персонал на объектах, которые будут привлечены к проведению мероприятий.
Сколько спасателей на дежурстве
- Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС. На объектах, где будут проводить массовые мероприятия, – 700 спасателей и 110 единиц техники.
- Кроме того, дежурят 9 воздушных судов, из них 1 самолет и 2 вертолета в аэропорту "Киев".
- В готовности находятся 28 пиротехнических расчетов.
Как Украина будет праздновать годовщину Независимости
- 23 августа в Киеве состоится первый саммит Крымской платформы, на который приедут делегаты из 40 стран мира.
- 24 августа по Крещатику пройдет военный парад, к которому привлекут также авиацию. Кроме того, запланировано прохождение катеров по Днепру.
- Вечером на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт.