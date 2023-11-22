Дубинский в СИЗО: в Минюсте раскрыли условия его содержания

Стало известно, каковы условия пребывания Дубинского в СИЗО. Он сидит в камере вместе с еще одним заключенным.

Департамент по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания действующего народного депутата Александра Дубинского в СИЗО.

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Какие условия в камере Дубинского

Действующий депутат находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным. Она оборудована инвентарем, мебелью и предметами хозяйственного назначения. В Минюсте добавили, что Дубинский имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья.

На вопрос журналистов, есть ли у Дубинского какие-либо привилегии в СИЗО в связи со своим статусом, ведомство отметило, что это запрещено законодательно. Также в Минюсте добавили, что жалоб, заявлений и предложений по условиям содержания от Дубинского в администрацию следственного изолятора не поступало.

Почему Дубинский находится в СИЗО