Дубинский в СИЗО: в Минюсте раскрыли условия его содержания
Источник:hromadske
Стало известно, каковы условия пребывания Дубинского в СИЗО. Он сидит в камере вместе с еще одним заключенным.
Департамент по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Украины раскрыл детали условий пребывания действующего народного депутата Александра Дубинского в СИЗО.
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Какие условия в камере Дубинского
Действующий депутат находится в стандартной (не платной) камере вместе с еще одним заключенным. Она оборудована инвентарем, мебелью и предметами хозяйственного назначения. В Минюсте добавили, что Дубинский имеет индивидуальное спальное место и необходимый комплект постельного белья.
На вопрос журналистов, есть ли у Дубинского какие-либо привилегии в СИЗО в связи со своим статусом, ведомство отметило, что это запрещено законодательно. Также в Минюсте добавили, что жалоб, заявлений и предложений по условиям содержания от Дубинского в администрацию следственного изолятора не поступало.
Почему Дубинский находится в СИЗО
- Как сообщили в Службе безопасности Украины, народный депутат Александр Дубинский входил в преступную организацию, которая действовала под "крышей" российского ГРУ и даже имел там свой позывной "Буратино". Поэтому ему объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), а также создании преступной организации и участия в ней (ч. 1 ст. 255 УК Украины).
- 13 ноября нардепа избрали меру пресечения: нардеп будет в СИЗО в течение 60 суток. Заседание проходило в закрытом режиме, ведь была угроза разглашения государственной тайны.
- С 14 ноября Дубинский находится под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор".