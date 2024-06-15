Кислица четко объяснил для ООН, что кроется за "миротворческими предложениями" Путина

В субботу, 15 июня, в Швейцарии начинается инаугурационный саммит мира. Украина не удивлена тем, что Москва использует любую возможность, чтобы дискредитировать эту глобальную мирную инициативу, а также запустила очередную серию манипулятивных заявлений.

С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при этой организации Сергей Кислица.

Смотрите также Циничное условие для переговоров и ложь о Киеве: что Путин наговорил в своей речи

Что кроется за "миротворческими предложениями" главы Кремля

Сергей Кислица обратил внимание на так называемые "миротворческие предложения" Путина, отметив, что Москва использует любую возможность, чтобы дискредитировать эту мирную инициативу, а также запустить ряд манипулятивных заявлений.

Абсурдно, что Путин, который спланировал, подготовил и реализовал вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, в своем заявлении представил себя миротворцем. Вполне предсказуемо, что для прекращения войны он снова выдвигает варианты, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН,

– сказал украинский дипломат.

Он отметил, что Россия неоднократно озвучивала свои ультиматумы, поэтому в последних заявлениях Путина нет ничего нового.

Накануне учредительного Глобального саммита мира в Швейцарии Путин преследует только одну цель – не допустить лидеров и стран к участию в этом саммите. Россия боится справедливого и устойчивого мира, основанного на основных принципах Устава ООН,

– подчеркнул Кислица.

По его словам, мощный голос наций, объединенных вокруг принципов Устава Организации Объединенных Наций, будет иметь решающий вес во время Глобального саммита мира.

"Этот голос имеет решающее значение, чтобы заставить Россию принять эти принципы (ООН – 24 Канал), отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам о прекращении войны, а не продолжать пропагандистскую кампанию, усиленную ужасными ежедневными ракетными ударами по Украине", – отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Также он напомнил, что восемь десятилетий назад союзники, подписавшие Декларацию ООН, предоставив масштабную помощь оружием, боеприпасами и продовольствием жертвам агрессии, остановили войну в Европе.

По его словам, этот раз они способны это остановить и сейчас, как и тогда, нужно единство и преданность принципам ООН. "И Саммит мира в Швейцарии является тем местом, чтобы сказать это громко и четко: "Мы, народы Организации Объединенных Наций, полны решимости остановить войну, которая принесла неописуемое горе миллионам женщин и мужчин...", – резюмировал он.

Что наговорил Путин о мирных переговорах: основное

Глобальный Саммит мира будет проходить 15 – 16 июня 2024 года в швейцарском городе Бюргеншток. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он уже прибыл в Швейцарию.

Во время своего выступления президент России высказался о готовности начать мирные переговоры с Украиной "хоть завтра".

Условия, которые выдвинул Путин:

Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории "новых регионов России".

Второе условие для переговоров – заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

России для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Речь идет не о замораживании конфликта, а о полном его прекращении.

Базовые соглашения по мирному урегулированию "украинского кризиса" должны быть зафиксированы, естественно, предлагается отмена санкций против России.

Россия тем самым сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся, то ответственность за кровопролитие будет на них.

Москва осознает ответственность за стабильность в мире и подтверждает готовность к диалогу со всеми странами, это не должна быть имитация разговора.

В то же время именно Россия постоянно терроризирует мирное население и делает все для того, чтобы Украина не соглашалась на мирные переговоры. Дело в том, что Путин хочет диктовать свои условия, которые далеки от справедливых.