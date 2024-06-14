Генсек НАТО отреагировал на "предложение" Путина по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал циничные ультиматумы Путина. Он отметил, что предложение российского диктатора "не является добросовестным".
Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отметил, что Россия хочет значительно большую территорию Украины, чем она смогла пока захватить. Об этом пишет 24 Канал.
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Генсек НАТО прокомментировал ультиматум Путина
Генсек Альянса отметил, что это не дело Украины – выводить свои войска с собственной территории. Ведь наоборот – выводить свои войска с оккупированных украинских территорий должна как раз Россия.
И это не украинское предложение. Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что Россия хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор,
– отметил Столтенберг.
Он отметил, что это снова демонстрирует, что Россия стремится контролировать Украину. Столтенберг отметил, что это является целью Москвы с самого начала войны, что является нарушением международного права.
И вот почему НАТО продолжает поддерживать Украину,
– добавил он.
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Что предшествовало
- 14 июня Путин заявил, что Кремль "хоть завтра готов сесть за стол переговоров", если Киев откажется от планов вступить в НАТО, а ВСУ выйдут из так называемых "новых российских регионов". Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
- Также российский диктатор заявил, что для мирного урегулирования конфликта России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а еще ее "демилитаризация и денацификация".