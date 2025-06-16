Россияне выдвинули новое циничное условие для окончания войны

Москва продолжает войну и не намерена ее останавливать. На фронте продолжается летняя кампания российского наступления. В то же время Кремль продолжает притворяться якобы готовым к миру, выдвигая Киеву все новые и новые и все более бесстыдные требования.

Во время второго раунда прямых переговоров в Стамбуле Россия передала Украине документ со своими условиями для прекращения огня. Среди них было: вывод украинских войск из незаконно записанных в российскую конституцию областей, сокращение численности ВСУ, отказ от НАТО и других военных альянсов, предоставление русскому языку статуса официального, отмена всех санкций против Кремля, отказ Запада от поставок Киеву вооружения, передает 24 Канал.

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Еще одно невозможное требование к Украине от оккупантов

Как пишет The Moscow Times, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для завершения войны Россия потребует от Украины избавиться от оружия, которое предоставили западные страны.

В интервью пропагандистам чиновник отметил, что все запасы иностранного вооружения украинцы должны утилизировать и уничтожить.

Грушко подчеркнул, что, мол, предоставленное Украине западное оружие представляет угрозу безопасности не только России, но и странам Запада. Он вспомнил за зенитно-ракетные комплексы "Стингер", переданные моджахедам в Афганистане, которые впоследствии пришлось "взять под контроль".

Россиянин заметил, что, несмотря на негативный опыт прошлого, политики и дальше безответственно поставляют оружие на рынок. При этом, по его словам, они хорошо осознают, что оно из-за коррупции оказывается на черных рынках по всему миру, включая Европу.

К слову, российский меморандум о прекращении огня в Украине президент Зеленский назвал "ультиматумом", который никто не будет "воспринимать серьезно".