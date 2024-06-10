Орбан надоел Европе: кто такой его конкурент Мадьяр и как он может изменить политику Венгрии

Партия Виктора Орбана "Фидес" показала худший результат на выборах в Европарламент за всю свою историю. Показатель все еще высокий, но в полтора раза ниже того, что был раньше. В то же время оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра получила почти 30% избирателей и претендует аж на 7 мандатов.

В эфире 24 Канала руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко сказал, действительно ли новичок венгерской политики Петер Мадьяр может составить серьезную конкуренцию для Орбана и его политической силы. К слову, после подсчета 98,48% голосов, "Фидес" – KDNP набрала 44,52% голосов, что позволило партии претендовать на 11 мандатов в Европарламенте.

Важно Выборы в Европарламент: лидируют проукраинские или пророссийские партии

Гром среди ясного неба для Орбана

Выборы в Европарламент часто для новых европейских партий промежуточный момент, где они имеют возможность подготовиться к общенациональным выборам и продемонстрировать хорошие результаты. Европарламентские выборы часто становятся дебютом новых партий, которые потом будут играть значительную роль во внутриполитической жизни своих стран.

В этом смысле успех партии "Тиса" Петра Мадяра – своеобразный политический гром среди ясного неба, потому что до сих пор никто не мог составить Орбану столь угрожающей конкуренции,

– отметил Божко.

Конечно, в Венгрии существовали другие партии, но это все были достаточно мелкие проекты. Самой большой оппозиционной к Орбану партией была венгерская социалистическая партия, которая была у власти в 90-х годах, поэтому мало ассоциируется у людей с качественными изменениями и не может конкурировать с Орбаном за правоцентристов, консерваторов и тому подобное.

Кстати, жена Мадьяра была членом партии "Фидес" и он развелся с ней после одного из скандалов, в который она попала.

Лидер "Тисы" Петер Мадьяр назвал результат "началом конца" для Виктора Орбана и его "фабрики власти".

"Это тот случай, где будет реальная конкуренция за голоса избирателя в Венгрии, вероятно, что Петер Мадьяр сможет стать не только мощной силой в Европарламенте, но и внутри самой страны, как крупнейшая партия оппозиции", – сказал руководитель Центра политических студий "Доктрина".

Что даст Мадьяру успех на выборах в Европарламент

Не исключено, что успех партии "Тиса" отразиться, в том числе и на политике действующего правительства Орбана, который вынужден будет оглядываться на политического конкурента.

Возможно, мы еще увидим попытки административным путем задавить Петеру Мадьяру. Однако однозначно, что даст Мадьяру победа на европарламентских выборах – приток ряда новых спонсоров, большее внимание медиа,

– отметил Божко.

В той или иной степени европейские медиа устали воспринимать Венгрию только через призму Орбана. В то же время мы еще не должны говорить о том, что это гарантированно институализированная политсила, ведь в такой стране, как Венгрия находиться в оппозиции, имея высокие результаты, нелегко, ведь это требует огромных средств на получение медиа, организационных усилий и это всегда большой вызов для молодой партии.

Неоднозначной является позиция Петера Мадьяра по Украине. Как отмечают специалисты, не стоит рассчитывать, что он является прямо проукраинским политиком в Венгрии.

"Это надо рассматривать через призму Европы, потому что так или иначе, даже если Петер Мадьяр не отличался особыми проукраинскими заявлениями, что также может быть связано со своеобразным ландшафтом в стране, то все равно он точно будет ориентироваться на общую европейскую политику, в частности, в сфере внешних дел", – добавил руководитель Центра политических студий “Доктрина”.

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