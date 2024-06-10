В етері 24 Каналу керівник Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко сказав, чи дійсно новачок угорської політики Петер Мадяр може скласти серйозну конкуренцію для Орбана і його політичної сили. До слова, після підрахунку 98,48% голосів, "Фідес" – KDNP набрала 44,52% голосів, що дозволило партії претендувати на 11 мандатів у Європарламенті.

Важливо Вибори до Європарламенту: лідирують проукраїнські чи проросійські партії

Грім серед ясного неба для Орбана

Вибори до Європарламенту часто для нових європейських партій проміжний момент, де вони мають можливість підготуватися до загальнонаціональних виборів та продемонструвати хороші результати. Європарламентські вибори часто стають дебютом нових партій, які потім гратимуть значну роль у внутрішньополітичному житті своїх країн.

У цьому сенсі успіх партії "Тиса" Петра Мадяра – своєрідний політичний грім серед ясного неба, тому що досі ніхто не міг скласти Орбану настільки загрозливої конкуренції,

– зауважив Божко.

Звісно, в Угорщині існували інші партії, але це все були достатньо дрібні проєкти. Найбільшою опозиційною до Орбана партією була угорська соціалістична партія, яка була при владі в 90-х роках, тому мало асоціюється у людей з якісними змінами й не може конкурувати з Орбаном за правоцентристів, консерваторів тощо.

До речі, дружина Мадяра була членом партії "Фідес" й він розлучився з нею після одного зі скандалів, у який вона втрапила.

Зверніть увагу! Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав результат "початком кінця" для Віктора Орбана та його "фабрики влади".

"Це той випадок, де буде реальна конкуренція за голоси виборця в Угорщині, імовірно, що Петер Мадяр зможе стати не тільки потужною силою в Європарламенті, але і всередині самої країни, як найбільша партія опозиції", – мовив керівник Центру політичних студій "Доктрина".

Що дасть Мадяру успіх на виборах до Європарламенту

Не виключено, що успіх партії "Тиса" відобразитися, зокрема й на політиці чинного уряду Орбан, який змушений буде оглядатися на політичного конкурента.

Можливо, ми ще побачимо спроби адміністративним шляхом задавити Петеру Мадяру. Однак однозначно, що дасть Мадяру перемога на європарламентських виборах – приплив низки нових спонсорів, більшу увагу медіа,

– зауважив Божко.

Тою чи іншою мірою європейські медіа втомилися сприймати Угорщину лише через призму Орбана. Водночас ми ще не маємо говорити про те, що це гарантовано інституалізована політсила, адже в такій країні, як Угорщина перебувати в опозиції, маючи високі результати, нелегко, адже це потребує величезних коштів на отримання медіа, організаційних зусиль й це завжди великий виклик для молодої партії.

Неоднозначною є позиція Петера Мадяра щодо України. Як зазначають фахівці, не варто розраховувати, що він є прямо проукраїнським політиком в Угорщині.

"Це треба розглядати через призму Європи, тому що так чи інакше, навіть якщо Петер Мадяр не відзначався особливими проукраїнськими заявами, що також може бути пов'язано зі своєрідним ландшафтом у країні, то все одно він точно орієнтуватиметься на спільну європейську політику, зокрема, у сфері зовнішніх справ", – додав керівник Центру політичних студій “Доктрина”.

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