Вторая жизнь рыболовных сетей: что известно об успехе Patagonia и их иске против Трампа

Patagonia является партнером Bureau – компании, которая перерабатывает старые рыболовные сети на скейтборды, очки и доски для серфинга. Вместе с тем, они являются одним из крупнейших в мире производителей верхней одежды для туризма.

Компания перерабатывает рыболовное снаряжение

Они платят рыбакам Южной Америки, чтобы те отдавали использованные сети. Далее материал сортируют, измельчают в гранулы и перерабатывают на пластмассу.

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На сегодня Bureau собрали почти 3 с половиной миллиона фунтов старого снаряжения. "Переосмыслить" Patagonia удалось и кепки. В сотрудничестве с Bureo она запустила линейку головных уборов из сетей, которыми ранее ловили рыбу.

Рыбные сетки проходят весь жизненный цикл. А мы снова возвращаем их на начало и используем повторно,

– рассказала работница Patagonia Карен.

Компания призвала не покупать ее куртки в Черную пятницу

На своих фабриках Patagonia старается придерживаться политики безотходного производства. Здесь собирают все маленькие кусочки ткани, которые остаются от пошива одежды. Сортируют по цвету, забрасывают в специальные машины, которые измельчают эти остатки и снова превращают в нити.

В 2011 году Patagonia заставила рынок говорить о ее необычной рекламе. Незадолго до Черной пятницы компания призвала не покупать ее куртки.

Компания призвала не покупать куртки / Фото Beloved brands

Они объяснили, что несмотря на все их старания, при производстве куртки выделяется 20 фунтов углекислого газа, что в 24 раза больше веса самой куртки. Поэтому вам следует дважды или трижды подумать перед тем, как покупать новую одежду.

Рекламная кампания достигла противоположного эффекта – точнее желаемого – куртки продавались очень хорошо. Покупатели нередко упрекают Patagonia в лукавстве. Мол, если вы так заботитесь о планете, зачем вообще занимаетесь производством, которое в любом случае оставляет негативный след в природе.

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Компания же говорит, что благодаря прибыли имеет возможность жертвовать миллионы долларов на благотворительность. В 2017 году Patagonia повторила акцию в Черную пятницу, пообещав передать всю дневную выручку эко-активистам. В итоге заработала 10 миллионов долларов вместо ожидаемых 2.

Только органический хлопок

В Patagonia утверждают, что с 1996 года используют в производстве только органический хлопок.

Сверхамбициозные цели

. По данным Patagonia, в конце прошлого века аж 10% всех химикатов, которые использовали на сельскохозяйственных угодьях в Штатах, приходились именно на поля с хлопком.

Поэтому компания Шуинара с 1990-х начала очень скрупулезно выбирать поставщиков. Подтвердили, что производство органического хлопка уменьшает выбросы углекислого газа на 45%. А Patagonia имеет сверхамбициозные цели – до 2025 года вообще нейтрализовать свои выбросы CO2.

А конечной целью, утверждает корпорация, стать "углеродно положительной". То есть выводить из атмосферы больше углекислого газа, чем выделять.

Patagonia Action Works

Шуинар убежден, что в каждой компании должен быть человек, который будет "выходить за стены, чтобы померить мировую температуру за бортом". Для Patagonia таким человеком, особенно в начале, был сам основатель. После путешествий по миру, в которых приходилось сталкиваться с экологическими и социальными катастрофами, Шуинар всегда возвращался с новыми инициативами.

Так возникла платформа Patagonia Action Works, которая объединяет людей, которые хотят сделать свой вклад в охрану природы.

Иск на Дональда Трампа

В 2017 году Patagonia даже вступила в конфронтацию с тогдашним американским президентом Дональдом Трампом. Конфликт возник из-за решения сократить площадь двух заповедников на 85% "Медвежьи Уши" и на половину "Большие Ступени". Компания поместила у себя на сайте и в соцсетях сообщение "Президент украл ваши земли". А потом подала на Трампа в суд.

Зато тогдашний глава овального кабинета заявил, что его мотивация – вернуть жителям штата Юта земли, которые у них несправедливо забрали его предшественники.

Часть коренных жителей этих земель действительно была против решения Обамы создать заповедник "Медвежьи Уши". Поэтому Национальный комитет природных ресурсов обвинил Patagonia в лукавстве и призвал не покупать их продукцию.

. По состоянию на сейчас судопроизводство остановили, но нынешний президент США Джо Байден пообещал отменить решение Трампа.

Кстати, во время выборов в 2020 году Patagonia разместила на шортах из своей последней коллекции бирки с надписью "Прогоните своим голосом мудаков". Как пояснил Ивон, таким образом компания призвала голосовать за тех, "кому не наплевать на будущее планеты".



Бирки компании / Фото Bazilik

Greenpeace: Patagonia использует опасные вещества

В 2015 году Greenpeace обвинил компанию Шуинара в лицемерии. Согласно отчету природоохранной организации, Patagonia и несколько ее конкурентов, в частности Columbia и The North Face используют при производстве водонепроницаемой одежды опасные вещества – полифторованые химикаты. Участники экспедиций нашли следы этих соединений на Алтае, в швейцарских Альпах и в Чили.

Patagonia свою вину признала, но заявила, что "уже начала использовать в своей одежде менее токсичные соединения" и будет продолжать работать над решения этой проблемы.

Цены на продукцию

Покупатели часто упрекают Patagonia в высоких ценах. Например, за водонепроницаемую куртку от бренда Шуинара придется выложить не менее 150 долларов. А у их конкурента The North Face похожую одежду можно найти и от 50 до 104 долларов.

Цены а куртку Patagonia и The North Face – фотосравнение / Скриншот 24 канала

Однако находится немало тех, кто убеждает: за одежду от Patagonia таки стоит выложить несколько лишних долларов, ведь она сохранит ваш комфорт.

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Кстати, в 2019 году Patagonia заявила, что отныне будет продавать свои брендированные жилеты выборочно. Дело в том, что раньше их большими партиями заказывали финансовые и IT-компании. Этот элемент гардероба от Patagonia был настолько популярным среди представителей этих профессий, что мгновенно вызвал у американцев ассоциации с Уолл-стрит и Кремниевой долиной. В конце корпорация Шуинара заявила, что сосредоточится на продажах "компаниям, которые имеют благотворительный элемент или беспокоятся об окружающей среде".

Как отбирают кандидатов на работу в компанию и в чем особенности их графика – смотрите в видео программы.