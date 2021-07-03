Компанія переробляє рибальське спорядження

Вони платять рибалкам Південної Америки, щоби ті віддавали використані сітки. Далі матеріал сортують, подрібнюють на гранули й переробляють на пластмасу.

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На сьогодні Bureau зібрали майже 3 з половиною мільйони фунтів старого спорядження. "Переосмислити" Patagonia вдалося й кепки. У співпраці із Bureo вона запустила лінійку головних уборів із сіток, якими раніше ловили рибу.

Рибні сітки проходять весь життєвий цикл. А ми знову повертаємо їх на початок і використовуємо повторно,

– розповіла працівниця Patagonia Карен.

Компанія закликала не купувати її куртки в Чорну п'ятницю

На своїх фабриках Patagonia намагається дотримуватися політики безвідходного виробництва. Тут збирають усі маленькі шматочки тканини, які залишаються від пошиття одягу. Сортують по кольорах, закидають у спеціальні машини, які подрібнюють ці залишки та знову перетворюють на нитки.

У 2011 році Patagonia змусила ринок говорити про її незвичну рекламу. Незадовго до Чорної п'ятниці компанія закликала не купувати її куртки.



Компанія закликала не купувати куртки / Фото Beloved brands

Вони пояснили, що попри всі їхні старання, під час виробництва куртки виділяється 20 фунтів вуглекислого газу, що у 24 рази більше за вагу самої куртки. Тож вам слід двічі або тричі подумати перед тим, як купувати новий одяг.

Рекламна кампанія досягла протилежного ефекту – чи точніше бажаного – куртки продавалися дуже добре. Покупці нерідко закидають Patagonia лукавство. Мовляв, якщо ви так дбаєте про планету, навіщо взагалі займаєтеся виробництвом, яке в будь-якому випадку залишає негативний слід у природі.

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Компанія ж каже, що завдяки прибуткам має змогу жертвувати мільйони доларів на благодійність. У 2017 році Patagonia повторила акцію на Чорну п'ятницю, пообіцявши передати увесь денний виторг екоактивістам. У підсумку заробила 10 мільйонів доларів замість очікуваних 2.

Лише органічна бавовна

У Patagonia стверджують, що із 1996 року використовують у виробництві лише органічну бавовну.

Увага. За даними Patagonia, наприкінці минулого століття аж 10 % усіх хімікатів, які використовували на сільськогосподарських угіддях у Штатах, припадали саме на поля з бавовною.

Надамбітні цілі

Тож компанія Шуїнара від 1990-их почала дуже скрупульозно обирати постачальників. Ствердили, що виробництво органічної бавовни зменшує викиди вуглекислого газу на 45 %. А Patagonia має надамбітні цілі – до 2025 року взагалі нейтралізувати свої викиди CO2.

А кінцевою метою, стверджує корпорація, стати "вуглецево позитивною". Тобто виводити з атмосфери більше вуглекислого газу, ніж виділяти.

Patagonia Action Works

Шуїнар переконаний, що в кожній компанії повинна бути людина, яка буде "виходити за стіни, щоби поміряти світову температуру за бортом". Для Patagonia такою людиною, особливо на початках був сам засновник. Після мандрівок світом, у яких доводилося зіштовхуватися з екологічними й соціальними катастрофами, Шуїнар завжди повертався з новими ініціативами.

Так виникла платформа Patagonia Action Works, яка об'єднує людей, що хочуть зробити свій внесок в охорону природи.

Позов на Дональда Трампа

У 2017 році Patagonia навіть вступила в конфронтацію з тодішнім американським президентом Дональдом Трампом. Конфлікт виник через рішення скоротити площу двох заповідників: на 85 % "Ведмежі Вуха" й на половину "Великі Сходи". Компанія помістила в себе на сайті та в соцмережах повідомлення "Президент вкрав ваші землі". А потім подала на Трампа до суду.

Натомість тодішній голова овального кабінету заявив, що його мотивація – повернути жителям штату Юта землі, які в них несправедливо забрали його попередники.

Частина корінних жителів цих земель справді була проти рішення Обами утворити заповідник "Ведмежі Вуха". Тож Національний комітет природних ресурсів звинуватив Patagonia у лукавстві й закликав не купувати їхню продукцію.

Довідка. Станом на зараз судове провадження зупинили, але теперішній президент США Джо Байден пообіцяв скасувати рішення Трампа.

До речі, під час виборів у 2020 році Patagonia розмістила на шортах зі своєї останньої колекції бірки із написом "Проженіть своїм голосом мудаків". Як пояснив Івон, таким чином компанія закликала голосувати за тих, "кому не начхати на майбутнє планети".



Бірки компанії / Фото Bazilik

Greenpeace: Patagonia використовує небезпечні речовини

У 2015 році Greenpeace звинуватив компанію Шуїнара в лицемірстві. Згідно зі звітом природоохоронної організації, Patagonia та кілька її конкурентів, зокрема Columbia та The North Face використовують при виробництві водонепроникного одягу небезпечні речовини – поліфторовані хімікати. Учасники експедицій знайшли сліди цих сполук на Алтаї, у швейцарських Альпах і в Чилі.

Patagonia свою вину визнала, але заявила, що "уже почала використовувати у своєму одязі менш токсичні сполуки" й буде продовжувати працювати над розв'язання цієї проблеми.

Ціни на продукцію

Покупці часто дорікають Patagonia за високі ціни. Наприклад, водонепроникну куртку від бренду Шуїнара доведеться викласти щонайменше 150 доларів. А у їхнього конкурента The North Face схожий одяг можна знайти й від 50 до 104 доларів.

Ціна на куртку Patagonia та The North Face – фотопорівняння / Скриншот 24 каналу

Однак знаходиться чимало тих, хто переконує: за одяг від Patagonia таки варто викласти кілька зайвих доларів, адже він збереже ваш комфорт.

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До речі, у 2019 році Patagonia заявила, що відтепер продаватиме свої брендовані жилети вибірково. Річ у тім, що раніше їх великими партіями замовляли фінансові та IT-компанії. Цей елемент гардеробу від Patagonia був настільки популярним серед представників цих професій, що миттєво викликав у американців асоціації з Волл-стріт і Кремнієвою долиною. Врешті корпорація Шуїнара заявила, що зосередиться на продажах "компаніям, які мають благодійний елемент або турбуються про довкілля".

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