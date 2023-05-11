Мы долго готовились, все вышло на пятерку, – военный о продвижении под Бахмутом

Военные из 3-й отдельной штурмовой бригады успешно выбили оккупантов на некоторых участках Бахмутского направления. Захватчики отступили на более чем 2 километра.

Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения аэроразведки "TERRA" Николай Волохов. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой. Есть хорошие новости.

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Россияне попытались контратаковать

Как рассказал Волохов, недавно бойцы из 3 отдельной штурмовой бригады отбили более 2 километров украинской земли. Операцию готовили долгое время и провели на отлично. Результат получился очень хорошим – россияне были вынуждены убегать с позиций.

Уже со временем оккупанты попытались отбить прежние позиции. Но ничего им не удалось.

Самое актуальное, что врагу не удалось восстановить положение. Пробовали позавчера, вчера и прямо сейчас пытаются восстановить все. Но ни черта не выходит. Основное, что нам следует знать. Вооруженные Силы Украины добились успеха, а россияне проиграли. И ничего с этим не могут поделать,

– подчеркнул военный.

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Известно, что на этих позициях находились кадровые российские военные из 72 бригады, усиленные подразделениями из вагнеровцев. Но это им вообще не помогло. Те, кто выжил из оккупантов, сбежали или сдались в плен.

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