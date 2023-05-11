Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" Микола Волохов. За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але контрольованою. Є гарні новини.
До теми Нові підрозділи Росії під Бахмутом не стримали натиску: ЗСУ змогли просунутися
Росіяни спробували контратакувати
Як розповів Волохов, нещодавно бійці з 3 окремої штурмової бригади відбили більш ніж 2 кілометри української землі. Операцію готували довгий час і провели її на відмінно. Результат вийшов дуже добрим – росіяни були змушені тікати з позицій.
Вже згодом окупанти спробували відбити колишні позиції. Але нічого їм не вдалося.
Найактуальніше, що ворогу не вдалося відновити становище. Пробували позавчора, вчора і прямо зараз пробують відновити все. Але ні чорта не виходить. Основне, що нам варто знати. ЗСУ досягли успіху, а росіяни програли. І нічого з цим не можуть зробити,
– підкреслив військовий.
Важливо – дивіться розмову з Миколою Волоховим на ютубі 24 Каналу
Відомо, що на цих позиціях перебували кадрові російські військові з 72 бригади, які були посилені підрозділами з вагнерівців. Але це їм взагалі не допомогло. Ті, хто вижив з окупантів, повтікали або здалися в полон.
Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: коротко
- Відомо, що російські окупанти збиралися захопити Бахмут Донецької області до 9 травня. Однак Сили оборони України досі захищають місто та околиці і не дають загарбникам взяти його під свій контроль.
- Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові досягли певних успіхів поблизу Бахмута. На деяких ділянках вдалося вибити окупантів на відстань до 2 кілометрів. Успішну операцію здійснили військові з 3 окремої штурмової бригади.
- Майор Збройних Сил України та заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив, що ситуація як в самому Бахмуті, так і на околицях напружена. Однак вона є повністю контрольованою.