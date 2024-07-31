Зеленский ответил, почему Россия имеет успехи на фронте и когда ВСУ смогут контратаковать

Сейчас наше государство имеет 14 подготовленных бригад, которые смогли бы заменить бойцов Сил обороны на линии фронта. Впрочем, пока эти бригады не имеют надлежащего укомплектования и необходимого вооружения.

Соответствующее заявление в интервью французским СМИ озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Он также объяснил, почему российские захватчики сейчас имеют определенные продвижения на поле боя.

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Почему Россия имеет успехи на фронте

Среди причин продвижения врага на тех или иных направлениях сейчас – недостаточное обеспечение оружием и другими комплектующими. В частности, речь идет о 14 вышеупомянутых бригадах, которые уже являются подготовленными, но недостаточно укомплектованными.

Это бригады, которые должны защищать нашу территорию и должны быть резервами для того, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть, а эти бригады их замещали. И все очень просто. Когда мы говорили и готовили соответствующие пакеты, это укомплектация 14 этих бригад. Как вы считаете, по вашему мнению, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить,

– сказал президент.

По его словам, пакеты военной помощи, которые недавно предоставили страны-союзники, будут направлены на укомплектование именно этих бригад. Однако военным, которые сейчас находятся на поле боя и отражают вражеские штурмы, также нуждаются в вооружении.

Как заверил Владимир Зеленский, когда наше государство сможет обеспечить оружием хотя бы 10 из 14 подготовленных бригад, то тогда можно будет говорить о том, чтобы остановить продвижение российских захватчиков на тех или иных участках фронта.

"Вот вам и ответ, когда мы сможем их остановить. Мы их сможем остановить, безусловно. Но есть вот такая стоимость, потому что стоимость – это время. Время, пока укомплектуем бригады. А время – это жизни людей. Первая причина. Я думаю, что она самая главная", – объяснил он.

В то же время есть и вторая причина подобной ситуации на фронте. По мнению украинского лидера, что россияне, которые идут вперед, боятся возвращаться назад. Очевидно, как утверждает Зеленский, это связано с тем, что при попытке пойти назад их убивают свои же.

Это правда. И это правда – их там убивают, если они бегут назад. Это точно ни о демократии, ни о свободе, ни о чем. Вот вам и ответ. Это второй. Мы не можем убивать своих людей. И не будем этого делать. А россияне не хотят об этом думать. Путину все равно, он их не считает,

– добавил президент.