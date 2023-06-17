Это наше преимущество, – Мусиенко проанализировал тактику и успехи ВСУ на Юге

Вооруженные Силы Украины привлекли лишь незначительное количество резервов для наступательных операций. И даже сейчас есть успехи на Юге.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Вооруженные Силы Украины уже навязали врагу свой сценарий. Сейчас разные атаки осуществляются по всей линии фронта на Юге.

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Очень приятно, что есть уже определенные успехи. Удалось расширить плацдарм от Великой Новоселки. Вместо этого оккупанты занимают там оборонительные рубежи и подтягивают дополнительную артиллерию.

Какую тактику используют ВСУ

Как отметил Мусиенко, ВСУ совершают постоянные атаки и рейды на разных участках Юга, чтобы у противника не было покоя. Это такой своеобразный "беспокоящий огонь".

Используем маневренность и быстроту. Это наше преимущество. Несмотря на то, что Россия создала на Юге эшелонированную линию обороны, недостатки у них те же. Это логистика и быстрая перекидывание резервов. Нужно помнить еще, что мы еще не использовали значительное количество собственных резервов,

– подчеркнул Мусиенко.

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Кроме того, не стоит забывать, что вода из Херсонщины постепенно начинает сходить. Это создает возможности для разных маневров и на этом направлении.

В общем, вырисовываются положительные тенденции. Думаю, что у нас возникают перспективы и плацдарм на Юге, чтобы закрепиться и постепенно продвигаться с перспективой применения большего количества войск и техники.

– заметил Мусиенко.

Украинские военные находятся как в обороне, так и в наступлении