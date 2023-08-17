ВСУ добились больших успехов на Юге: аналитики поделились подробностями

Украинские военные продолжают наступать по меньшей мере на трех участках фронта. Наши военные продвинулись в западной части Запорожской области, на границе Донецкой и Запорожской областей, включая освобождение Урожайного.

Аналитики американского Института изучения войны пишут, что по данным Генштаба ВСУ, наши военные продолжают контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском (район границы Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (Запад Запорожской области) направлениях. Буквально накануне, 16 августа, наши военные официально заявили об освобождение Урожайного.

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Как анализируют ситуацию на фронте в ISW

Украинские чиновники сообщили, что украинские войска освободили Урожайное на границе Запорожской и Донецкой областей, а 35-я бригада морской пехоты Украины опубликовала кадры, на которых их личный состав поднимает украинский флаг в центре населенного пункта,

– вспомнили аналитики.

Они добавили, что геолокационные кадры от 16 августа показывают продвижение ВСУ к северо-востоку от Работиного на западе Запорожской области. То есть, вероятно, наши военные добились более широких успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от населенного пункта.

В ISW отметили, что отчеты об освобождении Урожайного согласовываются с предыдущими заявлениями украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что их подразделения в этом районе отходят.

Аналитики опровергли заявления россиян о наших резервах

Аналитики американского Института изучения войны опровергают сообщения российских источников о том, что ВСУ якобы задействовали в Запорожской области свои "основные резервы" для проведения контрнаступательных операций. Ведь продолжающиеся заявления России об атаках небольшой части украинской пехоты в этом районе не отвечают предполагаемому привлечению основных элементов механизированных резервов Украины.

Российские источники, вероятно, неправильно изображают украинские резервы как один крупный унитарный контингент, который Украина отправит в бой как единое целое, и преждевременно заявляют, что Украина направила все свои резервы, основываясь на разрозненных наблюдениях за украинскими подразделениями, оснащенными западным вооружением,

– заявили аналитики.

ВСУ освободили Урожайное

Минобороны и Генеральный штаб ВСУ утром 16 августа подтвердили, что украинские военные освободили Урожайное Донецкой области. Это позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги: на Заветное Желание и Старомлиновку.

Где находится Урожайное: смотрите на карте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Урожайное для ВСУ стратегически важно, ведь открывает для украинских военных новые перспективные пути для продвижения.

В частности, прямой путь на Старомлиновку, до Старомайорского преградой является еще село Заветное Желание. По словам эксперта, мы их освободим. Дальше уже Старомлиновка – фактически вторая линия оккупантов.