Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що за даними Генштабу ЗСУ, наші військові продовжують контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському (район кордону Запорізької та Донецької областей) і Мелітопольському (Захід Запорізької області) напрямках. Буквально напередодні, 16 серпня, наші військові офіційно заявили про визволення Урожайного.

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Як аналізують ситуацію на фронті в ISW

Українські чиновники повідомили, що українські війська звільнили Урожайне на кордоні Запорізької та Донецької областей, а 35-та бригада морської піхоти України опублікувала кадри, на яких їх особовий склад підіймає український прапор у центрі населеного пункту,

– пригадали аналітики.

Вони додали, що геолокаційні кадри від 16 серпня показують просування ЗСУ на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області. Тобто, ймовірно, наші військові досягли ширших успіхів у прилеглих районах, враховуючи тижні постійної активності українців у лісистих районах на північний схід від населеного пункту.

В ISW зауважили, що звіти про визволення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів у цьому районі та нещодавніми повідомленнями російських військ про те, що їх підрозділи в цьому районі відходять.

Аналітики спростували заяви росіян про наші резерви

Аналітики американського Інституту вивчення війни спростовують повідомлення російських джерел про те, що ЗСУ нібито задіяли в Запорізькій області свої "основні резерви" для проведення контрнаступальних операцій. Адже заяви Росії про атаки невеликої частини української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваному залученню основних елементів механізованих резервів України.

Російські джерела, мабуть, неправильно зображують українські резерви як один великий унітарний контингент, який Україна відправить в бій як єдине ціле, і передчасно заявляють, що Україна направила всі свої резерви, ґрунтуючись на розрізнених спостереженнях за українськими підрозділами, оснащеними західним озброєнням,

– заявили аналітики.

ЗСУ визволили Урожайне

Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ вранці 16 серпня підтвердили, що українські військові визволили Урожайне Донецької області. Це дозволить Силам оборони контролювати одразу дві дороги: на Завітне Бажання та на Старомлинівку.

Де розташоване Урожайне: дивіться на карті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що Урожайне для ЗСУ є стратегічно важливим, адже відкриває для українських військових нові перспективні шляхи для просування.

Зокрема, прямий шлях на Старомлинівку, до Старомайорського перепоною є ще село Завітне Бажання. За словами експерта, ми їх визволимо. Далі вже Старомлинівка – фактично друга лінія окупантів.