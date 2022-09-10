Оккупанты цинично объявили "эвакуацию" из Изюма и Купянска после успехов ВСУ

ВСУ успешно наступают в Харьковской области и освобождают населенные пункты от российских захватчиков. Тем временем оккупанты цинично объявили "эвакуацию" из Изюма и Купянска.

Владимир Мацокин – заместитель мэра Изюма – еще днем 9 сентября заинтриговал украинцев сообщением. Он спросил, "все ли держат кулачки?", и появилась надежда, что вскоре поступят хорошие новости. Тем временем на фоне успеха ВСУ оккупанты цинично объявили об эвакуации. Информацию распространили росСМИ, информирует 24 канал.

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Коллаборант максим губин цинично заявил, что все усилия пытаются сосредоточить на так называемой "эвакуации". Людей хотят вывезти якобы на 3 – 4 дня на территорию временно оккупированной Луганщины.

Кроме того, женщин и детей хотят вывезти в Краснодарский край.

"Эвакуировать" захватчики хотят жителей:

Изюма;

Купянска;

Великого Бурлука.

ВСУ освободили более 30 населенных пунктов

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 сентября заявил, что ВСУ на Харьковщине уже освободили более 30 населенных пунктов. Туда возвращаеются флаг Украины и безопасность для местных жителей.

Президент поблагодарил украинских защитников. Тем временем блогеров просят не спешить с сообщениями об активных действиях ВСУ на передовой.

Заметьте – ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области: смотрите видео