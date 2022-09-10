Володимир Мацокін – заступник мера Ізюма – ще вдень 9 вересня заінтригував українців повідомленням. Він запитав, чи "всі тримають кулачки?", й з'явилася надія, що невдовзі надійдуть хороші новини. Тим часом на тлі успіху ЗСУ окупанти цинічно оголосили про евакуацію. Інформацію поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Колаборант максим губін цинічно заявив, що всі зусилля намагаються зосередити на так званій "евакуації". Людей хочуть вивезти начебто на 3 – 4 дні на територію тимчасово окупованої Луганщини.

Окрім того, жінок та дітей хочуть вивозити у Краснодарський край.

"Евакуювати" загарбники хочуть жителів:

Ізюма;

Куп'янська;

Великого Бурлука.

ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 вересня заявив, що ЗСУ на Харківщині вже звільнили понад 30 населених пунктів. Туди повертається прапор України та безпека для місцевих жителів.

Президент подякував українським захисникам. Тим часом блогерів просять не поспішати з повідомленнями про активні дії ЗСУ на передовій.

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