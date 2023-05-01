Успешная операция: в ВСУ объяснили, чего добиваются длительной обороной Бахмута

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. ВСУ продолжают героически удерживать Бахмут, нанося безумные потери врагу.

Главные атаки непосредственно в самом городе, а также в некоторых населённых пунктах с целью ухудшения положения наших подразделений. Об этом 24 Канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Мы переигрываем врага

Россиянам нужно взять под контроль все пути снабжения. А задача максимум – окружить наши позиции в Бахмуте. "Они пытаются сделать это много недель подряд. Мы эти намерения видим, мы их прогнозируем, поэтому действуем с максимальной возможностью использования наших сил и средств, чтобы не дать врагу развивать стратегический успех", – сообщил представитель.

Конечно, это нелегко. Враг постоянно стремится держать под огненным контролем наши линии снабжения и отслеживать новые пути, что прокладываются.

То, что наши позиции до сих пор держатся в Бахмуте и мы наносим мощные потери врагу, подтверждает, что в абсолютном большинстве случаев мы переигрываем его. Мы находим возможности удерживать позиции, снабжать их всем необходимым, забирать раненых,

– подчеркнул Череватый.

Оккупанты истощаются и боятся контратак – об этом уже говорится в их заявлениях. Это подтверждает, что наша оборонная операция, которая длится 9 месяцев, успешная.

"Она достигает главной цели: во-первых, не дает врагу прорвать нашу системную оборону, выйти на оперативное пространство и захватывать значительные площади, во-вторых, постоянно уничтожает личный состав и технику, обескровливая противника", – пояснил представитель Восточной группировки ВСУ.

Когда у нас будут готовы резервы, акцентирует Череватый, что бы нанести удар, враг будет ослаблен.

Череватый о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Последние потери врага