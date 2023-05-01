Успешная операция: в ВСУ объяснили, чего добиваются длительной обороной Бахмута
На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. ВСУ продолжают героически удерживать Бахмут, нанося безумные потери врагу.
Главные атаки непосредственно в самом городе, а также в некоторых населённых пунктах с целью ухудшения положения наших подразделений. Об этом 24 Канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
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Мы переигрываем врага
Россиянам нужно взять под контроль все пути снабжения. А задача максимум – окружить наши позиции в Бахмуте. "Они пытаются сделать это много недель подряд. Мы эти намерения видим, мы их прогнозируем, поэтому действуем с максимальной возможностью использования наших сил и средств, чтобы не дать врагу развивать стратегический успех", – сообщил представитель.
Конечно, это нелегко. Враг постоянно стремится держать под огненным контролем наши линии снабжения и отслеживать новые пути, что прокладываются.
То, что наши позиции до сих пор держатся в Бахмуте и мы наносим мощные потери врагу, подтверждает, что в абсолютном большинстве случаев мы переигрываем его. Мы находим возможности удерживать позиции, снабжать их всем необходимым, забирать раненых,
– подчеркнул Череватый.
Оккупанты истощаются и боятся контратак – об этом уже говорится в их заявлениях. Это подтверждает, что наша оборонная операция, которая длится 9 месяцев, успешная.
"Она достигает главной цели: во-первых, не дает врагу прорвать нашу системную оборону, выйти на оперативное пространство и захватывать значительные площади, во-вторых, постоянно уничтожает личный состав и технику, обескровливая противника", – пояснил представитель Восточной группировки ВСУ.
Когда у нас будут готовы резервы, акцентирует Череватый, что бы нанести удар, враг будет ослаблен.
Череватый о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Последние потери врага
- Потери россиян в циничной войне, развязанной против украинцев, стремительно растут. ВСУ ежедневно дают достойный отпор оккупантам, ворвавшимся на наши земли.
- Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 450 захватчиков. Кроме того, подразделения Сил обороны отразили свыше 36 атак противника.
- Всего от 24 февраля 2022 уже уничтожено 190 960 захватчиков. Кстати, в металлолом превратилось: 3 700 танков, 7 192 боевых бронированных машин, 2 921 артиллерийская система, 544 РСЗО, 295 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолетов, 2 476 БпЛА 8 катеров, 5845 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 359 единиц специальной техники.