Головні атаки безпосередньо в самому місті, а також у деяких населених пунктах з метою погіршення положення наших підрозділів. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

До теми "Виходимо на фінішну пряму": Резніков назвав 3 ключові речі, необхідні для контрнаступу ЗСУ

Ми переграємо ворога

Росіянам потрібно взяти під контроль усі шляхи постачання. А завдання максимум – оточити наші позиції у Бахмуті. "Вони намагаються зробити це багато тижнів поспіль. Ми ці наміри бачимо, ми їх прогнозуємо, тож діємо з максимальною можливістю використання наших сил та засобів, щоб не дати ворогу розвивати стратегічний успіх", – повідомив речник.

Звичайно, це нелегко. Ворог постійно прагне тримати під вогневим контролем наші лінії постачання й відстежувати нові шляхи, які прокладаються.

Те, що наші позиції досі тримаються у Бахмуті і ми завдаємо потужних втрат ворогові підтверджує, що в абсолютній більшості випадків ми переграємо його. Ми знаходимо можливості утримувати позиції, забезпечувати їх усім необхідним, забирати поранених,

– підкреслив Череватий.

Окупанти виснажуються і бояться контратак – про це вже йдеться у їхніх заявах. Це підтверджує, що наша оборонна операція, що триває 9 місяців, є успішною.

"Вона досягає головної мети: по-перше, не дає ворогові прорвати нашу системну оборону, вийти на оперативний простір і захоплювати значні площі, по-друге, постійно знищує особовий склад і техніку, знекровлюючи противника", – пояснив речник Східного угруповання ЗСУ.

Коли у нас будуть готові резерви, акцентує Череватий, коли ми зможемо завдати удару, ворог буде ослаблений", – підсумував Сергій Череватий.

Череватий про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Останні втрати ворога