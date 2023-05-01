Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Росія продовжу тактику терору

Минулої доби агресор завдав 5 ракетних ударів по Краматорську, Костянтинівці та Павлограді. Окрім того, ще 27 авіаційних та здійснив 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

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Епіцентр – Бахмут та Мар'їнка

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках фронту Сили оборони минулої доби відбили понад 36 атак противника. Наступ ворога на Авдіївку успіху не мав. Бої за Бахмут тривають.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка, наші захисники стійко тримають оборону,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти знову кидають на війну в'язнів

Ворог і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі шляхом залучення ув'язнених осіб. Так, нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнера", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.

До речі, схоже поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб з-поміж засуджених. Вона триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, що буде забезпечувати охорону цього контингенту, наказали відкривати вогонь на ураження при будь-яких спробах втечі чи непокори.

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На Луганщині ворог намагається відчужити майно українців

У Генштабі повідомили, що так зване окупаційне керівництво Луганщини опрацьовує питання відчуження нерухомого майна українців, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.

Зверніть увагу! За минулу добу наша авіація завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських загарбників.