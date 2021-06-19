Установили без цемента: в Днепре из-за ливней разрушается набережная – фото

Примерно 3 недели в Днепре льет дождь. Из-за этого затоплены улицы и дома, на набережной снова обвалилась ограда.

Это случилось на еще на одном участке Сичеславской Набережной. Власти говорят, что коммунальщики убирают последствия обвала.

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В Днепре новые последствия непогоды

В ночь на 18 июня Днепр снова накрыл ливень.

Из-за непогоды еще на одном участке Сичеславской Набережной обвалилась ограда,

– говорится в сообщении горсовета.

Все потенциально опасные участки оградили от прохода пешеходов. Власти направили коммунальщиков убрать остатки поваленного забора из реки.

"После наступления устойчивой сухой погоды наши подрядчики начнут работы по восстановлению всей набережной. Предварительно это около 900 метров ограждения, но точно станет известно после проведения инструментального обследования", – заявили местные власти.

В горсовете пояснили, что подпорные стены не пострадали, а обвалилась отделочная плитка, "которую по неизвестным причинам в 2005 году".

В Днепре из-за непогоды обвалилась ограда набережной / Фото Днепровского городского совета

Больше всего пострадал Амур-Нижнеднепровский район:

уровень воды достигал 2 –30 сантиметров;

подтоплено 55 домов с прилегающими участками;

также 60 придомовых территорий.

"За ночь (на 18 июня – 24 канал) уровень воды в реке Гнилокиш поднялся еще на 30 сантиметров – всего он выше уровня на метр", – отметил заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Более того, в этот же период также упало 53 дерева.

Улицы города до сих пор затоплены

По информации ГСЧС, по состоянию на 7 часов утра 19 июня:

в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются частично подтопленными 62 частных жилых дома и 120 домохозяйств;

в течение суток 18 июня ГСЧС откачала более 63 тысяч метров кубических воды;

сейчас 20 спасателей и 23 единицы техники продолжают откачивать воду.

Кстати, 9 июня из-за мощного ливня обвалилась часть Сичеславской набережной. Тогда непогода повредила покрытие на участке между Фестивальным причалом и Монастырским островом. Там кирпич и плитка упали на берег. Впоследствии власти подтвердили, что причина обвала – сильные ливни.

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