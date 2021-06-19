Це трапилось на ще на одній ділянці Січеславської набережної. Влада каже, що комунальники прибирають наслідки обвалу.
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У Дніпрі нові наслідки негоди
Вночі проти 18 червня Дніпро знову накрила злива.
Через негоду ще на одній ділянці Січеславської набережної обвалилася огорожа,
– мовиться у повідомленні міськради.
Усі потенційно небезпечні ділянки огородили від проходу пішоходів. Влада скерувала комунальників прибрати рештки поваленої огорожі з річки.
"Після настання стійкої сухої погоди наші підрядники розпочнуть роботи з відновлення усієї набережної. Попередньо це близько 900 метрів огорожі, але точно стане відомо після проведення інструментального обстеження", – заявила місцева влада.
У Дніпрі через негоду обвалилась огорожа набережної / Фото Дніпровської міської ради
Найбільше постраждав Амур-Нижньодніпровський район:
- рівень води сягав 20 – 30 сантиметрів;
- підтоплено 55 будинків з прилеглими ділянками;
- також 60 прибудинкових територій.
"За ніч (проти 18 червня – 24 канал) рівень води у річці Гнилокіш піднявся ще на 30 сантиметрів – всього він вище рівня на метр", – зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко.
Ба більше, у цей же період також впало 53 дерева.
Вулиці міста досі затоплені
За інформацією ДСНС, станом на 7 годину ранку 19 червня:
- в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватних житлових будинки та 120 дворогосподарств;
- протягом доби 18 червня ДСНС відкачала понад 63 тисячі метрів кубічних води;
- наразі 20 рятувальників та 23 одиниці техніки продовжують відкачувати воду.
До речі, 9 червня через потужну зливу обвалилась частина Січеславської набережної. Тоді негода пошкодила покриття на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Там цегла і плитка впали на берег. Згодом влада підтвердила, що причина обвалу – сильні зливи.
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