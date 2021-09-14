Установили ограждение: в США перед Капитолием планируют митинг республиканцев

В Вашингтоне полиция готовится к митингу республиканцев, которые собираются выйти на улицу 18 сентября, чтобы поддержать задержанных во время штурма здания Конгресса. Возле Капитолия установят временное ограждение.

Ограду уберут, если все будет хорошо. Об этом заявил начальник полиции Капитолия Том Менгер.

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Полиция готовится к возможным беспорядкам

Новая ограда будет меньше, чем предыдущая. Она не будет препятствовать движению транспорта.

Мы хотим заверить всех, что это временные меры для обеспечения безопасности каждого,

– сказал Менгер.

Однако правоохранители готовятся к вероятным столкновениям и беспорядкам. Предполагают, что некоторые протестующие могут быть вооруженными. Дело в том, что в сети заметили насильственную риторику вокруг этого события.

Менгер проинформировал ведущих лидеров Конгресса о подготовке к митингу. Акцию якобы организует бывший сотрудник компании Дональда Трампа в поддержку заключенных в результате штурма Капитолия 6 января. К слову, накануне акции обещают брифинг для журналистов.

Что известно о предыдущем штурме Капитолия

Сторонники Трампа 6 января 2021 года штурмовали Капитолий. Тогда там проходило заседание Сената, где Джо Байдена должны были объявить победителем президентских выборов.

Трамп призвал людей бороться за его победу, поэтому политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.

Заседание пришлось прервать, а людей оперативно эвакуировали из здания.

Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонников Трампа и 1 полицейский. Однако позже еще 4 правоохранителя, участвовавших в подавлении беспорядков, покончили с собой.

В июле огласили первый приговор человеку, участвовавшему в штурме. Пол Ходжкинс 8 месяцев должен пробыть в тюрьме.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала