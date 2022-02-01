Устанут закрывать: Шуфрич ведет переговоры о покупке еще одного канала

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич решил снова приобрести телеканал. В этот раз политик надеется, что его не закроют.

Канал, который планирует купить Шуфрич, станет 6 каналом соратников Виктора Медведчука. Нардеп верит, что судьбу пяти предыдущих телеканалов новый не повторит.

Заметьте Трансляцию каналов Шуфрича "Першого незалежного" и UkrLive прекратили после введения санкций

Шуфрич пока не говорит, какой канал покупает

Нестор Шуфрич пока не спешит называть телеканал, о покупке которого сейчас договариваются. Однако он уточнил, что контракт должен быть подписан до 1 марта и тогда он сам все расскажет.

Если сделка состоится, сообщу,

– заявил Шуфрич.

По информации СМИ, Шуфрич может купить закарпатский спутниковый канал Sirius или экономичный Ukrainian News Channel. Однако политик отказался комментировать эту информацию.

Санкции СНБО против каналов Медведчука

2 февраля 2021 СНБО ввел санкции против бизнес-партнера нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Поэтому каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание, поскольку были частью собственности Козака.

Бывшие работники заблокированных каналов якобы объединились и создали телеканал "Перший незалежний". В сентябре 2021 года 60% акций этого канала купил коллега Медведчука по партии Нестор Шуфрич.

Сам Шуфрич оправдал эту "покупку" тем, что якобы сделал это "по просьбе журналистов канала". Однако 28 декабря СНБО ввел санкции против медиахолдингов Козака и Шуфрича, из-за чего свое вещание прекратили "Перший незалежний" и UkrLive.

Больше о санкциях против холдингов Медведчука в выпуске "На эту минуту": смотрите видео