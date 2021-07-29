Партия одного человека, – Устинова заявила о выходе из "Голоса"
Источник:фейсбук Александры Устиновой
Александра Устинова написала заявление о выходе из "Голоса". Такое решение она мотивировала тем, что Кира Рудик узурпировала власть в партии.
Нардепы будут бойкотировать съезд "Голоса"
Политик заявила, что большинство членов "Голоса" не будут участвовать в съезде партии. Кроме того, они решили покинуть политсилу.
Читайте также С нами не советовались, – Устинова объяснила, почему "Голос" не поддержал назначение Монастырского
По словам Устиновой, на партийном съезде не будут представлены 75% местных депутатов. Такие условия искусственно создала руководительница "Голоса" Кира Рудик. Съезд якобы формировали исходя не из количества партийцев, представленных в местных общинах, а по их лояльности к руководству.
Так, только 3 представителя смогут присутствовать и только один с правом голоса.
Несмотря на полное игнорирование позиции большинства членов партии, мы бойкотируем съезд и выходим из членов партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека – Киры Рудик,
– заявила Устинова.
Она добавила, что теперь "самое главное – это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии".
Коротко о расколе партии
- 16 июня 10 нардепов "Голоса" заявили, что создают отдельное объединение "Справедливость". Политики требовали, чтобы Рудик исключили из рядов политсилы из-за систематических прогулов заседаний Верховной Рады.
- Кроме того, часть нардепов выразили недоверие Ярославу Железняку. Устинова даже говорила, что его уволили с должности председателя фракции. Однако политик это опроверг.