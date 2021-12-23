Устроили перформанс, – политолог о реакции Порошенко на подозрение

23 декабря 2021 , 16:58
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Источник:

24 канал

Петр Порошенко объявил подозрение в государственной измене, однако он подчеркнул, что на допрос ГБР не придет. Реакция со стороны пятого президента может противоречить статусу проевропейского политика.

Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал политолог и кандидат философских наук Валентин Гладких. Он отметил, что у Петра Порошенко действительно могли быть дела, из-за которых у него не было возможности пойти на допрос. Однако реакция могла быть иной.

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Валентин Гладких сказал, что в окружении Порошенко очень часто обвиняют действующую власть, что они устраивают перформансы по любому случаю. Однако, внимания на себя не обращают.

Мне кажется, что реакция Петра Порошенко и его сторонников на уголовное преследование как раз и является попыткой превратить его в перформанс.

Валентин Гладких

Политолог и кандидат философских наук

Использование медийных инструментов

Вместо того чтобы представлять свои интересы в правовом поле, пользуясь правовыми инструментами, они используют медийные инструменты, которые больше направлены на формирование эмоционального отношения к проблеме, сказал политический эксперт.

"То есть, по сути, никто не может ответить на вопрос, почему Петр Порошенко сбежал и отказался брать документы от следователей ГБР", – отметил Валентин Гладких.

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Политолог считает, что политик, претендующий на статус проевропейского, должен демонстрировать это в своих моделях поведения, а не на словах.

Подозрение Порошенко: главное

  • Пятому президенту объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.
  • Производство касается схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. В Госбюро расследований отметили, что Петр Порошенко мог состоять в сговоре с высшим руководством России.
  • В то же время, сам политик пока находится не в Украине. После объявления о подозрении в государственной измене Порошенко записал видео, где рассказал, что находится в Польше и не собирается приходить на допрос в ГБР.
  • 23 декабря вместо Петра Порошенко в ГБР пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
Автор: Жанна Клименко