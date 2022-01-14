Устроят громкие разборки в ООН: США планируют ответить на агрессию России против Украины

Администрация Джо Байдена будет разбираться с Москвой, если она пойдет вглубь Украины. Громкую перепалку с Россией устроят в Совете безопасности ООН.

В США хотят подчеркнуть дипломатическую изоляцию России. А также, по возможности, разорвать отношения государства-агрессора и Китая.

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Госпожа-посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд должна будет встретиться с послом России Василием Небензей. Это будет серьезной проверкой ее навыков в дебатах.

США готовятся к потенциальному противостоянию

Соединенные Штаты Америки уже обсудили с союзниками в Европе и Совете безопасности ООН военные действия России. Они начали готовиться к публичному противостоянию.

По информации СМИ, один из американских чиновников отметил, что военная угроза России ударяет в центр Устава ООН. По его мнению, надо обращать внимание на вероятный кризис.

Россия – изолирована

Чиновник отметил, что это покажет, насколько Россия изолирована на мировой арене. Кроме этого, это даст возможности США противостоять российской дезинформации.

Позиция США по агрессии России

В Госдепе США уверены, что Запад должен активно защищать Украину от российской агрессии. Мол, речь идет о международном мире.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США готовы увеличить оборонную поддержку для Киева.

Заместитель Блинкена Виктория Нуланд отметила, что в Госдепе проинформированы, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Венди Шерман считает, что в вопросе Украины возможен прогресс.

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