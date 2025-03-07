Слухи о территориальных уступках Украины – это лишь медийная информационная буря, – Тихий
Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Заявления, которые звучат по этому поводу в СМИ, являются лишь информационной бурей, которую не следует воспринимать эмоционально.
Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.
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Что ответил Тихий о слухах о территориальных уступках
Георгий Тихий отметил, что МИД рассматривает заявления, которые звучали о якобы необходимости территориальных уступок со стороны Украины, как общие формулировки.
"К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", – сказал он.
Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов, поэтому не стоит делать из них далеко идущих выводов.
То, что мы видим в медиа – это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова,
– подчеркнул Тихий.
Он также отметил, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению. В частности, Россия незаконно находится на нашей земле, а Украина является целостным государством, и это поддерживает абсолютное большинство государств-членов ООН.
К слову, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина никогда не признает территории, оккупированные Россией, как земли страны-агрессора. Президент подчеркнул, что шансов, что мы своей волей что-то отдадим с территорий России, нет.