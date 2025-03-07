Слухи о территориальных уступках Украины – это лишь медийная информационная буря, – Тихий

Украина не получала никаких официальных предложений от США или других партнеров по территориальным уступкам. Заявления, которые звучат по этому поводу в СМИ, являются лишь информационной бурей, которую не следует воспринимать эмоционально.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

К теме Встреча в Эр-Рияде является возможностью для подписания соглашения с США по ископаемым, – МИД

Что ответил Тихий о слухах о территориальных уступках

Георгий Тихий отметил, что МИД рассматривает заявления, которые звучали о якобы необходимости территориальных уступок со стороны Украины, как общие формулировки.

"К нам не поступали никакие официальные предложения по уступкам со стороны США или других партнеров", – сказал он.

Представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что заявления в медиа часто являются ответами на вопросы журналистов, поэтому не стоит делать из них далеко идущих выводов.

То, что мы видим в медиа – это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова,

– подчеркнул Тихий.

Он также отметил, что суверенитет Украины в ее международно признанных границах не подлежит сомнению. В частности, Россия незаконно находится на нашей земле, а Украина является целостным государством, и это поддерживает абсолютное большинство государств-членов ООН.

К слову, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина никогда не признает территории, оккупированные Россией, как земли страны-агрессора. Президент подчеркнул, что шансов, что мы своей волей что-то отдадим с территорий России, нет.