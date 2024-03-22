Подари ребенку семью: как происходит усыновление в Украине во время войны

Из-за жестокой войны, которую ведет Россия против нашего государства, сотни детей в Украине остались без родительской опеки. Они не чувствуют ни поддержки, ни любви, ни заботы. Однако лучший способ помочь ребенку, который остался без родителей, это принять его в свою семью.

Согласно данным главы Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика, в результате военных действий почти 1 800 детей стали сиротами. Такое количество указано по состоянию на февраль 2024 года. Кроме того, 685 детей получили статус "лишенные родительской опеки" из-за того, что их родители остались в оккупации. Еще 12 детей временно лишены родительской опеки, поскольку родители находятся в плену. Лучшей формой устройства ребенка является усыновление, поскольку так он будет чувствовать себя нужным и защищенным.

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Цифровизация процессов усыновления

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину процедура усыновления была приостановлена, ведь социальные и государственные службы не работали. Сейчас эту процедуру снова восстановили, однако не во всех регионах.

Процедура усыновления невозможна на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия. Ведь в тех регионах не работают соответствующие органы, где можно получить необходимые документы для усыновления ребенка,

– рассказывают юристы благотворительного фонда "Родные".

Чтобы облегчить процесс усыновления во время войны в Украине ввели несколько нововведений. В частности, речь идет о цифровизации. Теперь подать документы на статус кандидата в усыновители можно через Дію. Также там появилась возможность онлайн и офлайн консультаций для желающих стать усыновителями.

Кроме того, во время войны в Украине модернизировали и запустили веб-версию единой информационно-аналитической системы "Дети". На платформе собрана вся информация о детях-сиротах и лишенных родительской опеки, а также о потенциальных усыновителей.

Всего в Украине усыновить ребенка могут как супруги, так и лица, которые не состоят в браке, но при условии, что они являются гражданами Украины. На период действия военного положения усыновление украинских детей иностранцами не осуществляется. Однако есть определенные исключения.

Если кандидат в усыновители является родственником ребенка или ребенок является родным братом/сестрой ранее усыновленного ребенка такой семьей, или когда один из супругов изъявил желание усыновить ребенка другого супруга. Также усыновить ребенка не могут украинцы, проживающие в зонах боевых действий или за рубежом.

Как все происходит

Все начинается с получения статуса кандидата в усыновители. Для этого надо обратиться с письменным заявлением в службу по делам детей по месту своего проживания.

К заявлению прилагается также пакет документов, среди которых и справка об окончании соответствующих учений. Более подробный перечень документов можно найти по ссылке. Также подать документы, как уже отмечалось, можно на портале Дия.

"Служба по делам детей в течение 10 рабочих дней после получения заявления проверяет документы, обследует жилищно-бытовые условия, рассматривает возможность заявителей быть усыновителями и готовит соответствующее заключение. В случае принятия положительного решения, заявителя ставят на учет как кандидата в усыновители", – объясняют юристы.

В частности, во время действия военного времени также продлился срок действия документов кандидатов в усыновители и заключения о возможности быть усыновителями. Теперь он действителен не 12, а 18 месяцев.

Позже кандидатам предоставляют информацию о детях, которые могут быть усыновлены. После того, как усыновитель выбирает ребенка, происходит знакомство.

Если усыновитель решил забрать ребенка, служба по делам детей готовит заключение о целесообразности усыновления. Это заключение вместе с приложенными к нему документами усыновитель подает в суд. После одобрительного решения суда ребенка передают родителям.

Стоит отметить, что в Украине существуют и другие формы семейного воспитания детей-сирот или лишенных родительской опеки, кроме усыновления. Это детский дом семейного типа, опека/попечительство, патронатная и приемная семьи.

"Это решение было осознанным"

Месяц назад приемными родителями стали Анастасия (имя изменено по просьбе героини) и ее муж Виктор (имя изменено). Супруги проживают на Львовщине и имеют 19-летнего биологического сына Андрея (имя изменено). Однако пара решила подарить свою родительскую любовь еще одному ребенку.

Так, в феврале в семью приняли 13-летнего Мирослава (имя изменено). Принять ребенка в семью супруги хотели уже несколько лет, решающую роль сыграла война.

"Финальной историей, которая способствовала принятию решения, стала история о девочке, которая находилась в центре "Незламні". Она была единственной, которая выжила из семьи. У нее все погибли под Бахмутом. И ребенок был с тяжелыми физическими травмами, ну и понятно, что с психологическими. Ее семья из Львова взяла под опеку, открыли ей сердце, душу, взяли к себе в семью. Мы также решили сделать доброе дело в это непростое время", – вспоминает женщина.

Анастасия отмечает, что решение принять ребенка в семью было осознанным. Пара общалась по этому поводу с разными специалистами, в частности, со священником и юристом. Далее супруги обратились в городской совет, в отдел по делам детей.

Женщина рассказывает, что трудностей из-за войны с оформлением документов не было. Все, наоборот, происходило быстро и организованно.

Можно было подать заявку через Дию. Однако мы обратились в городской совет. На тот момент мы имели собранный практически весь пакет документов Надо было еще получить заключение о состоянии здоровья. Кроме того, нужны были справки о заработной плате. Также к нам приходили из отдела по делам детей, обследовали жилищные условия,

– рассказывает Анастасия.

После этого пару направили на обучение, женщина отмечает, что несмотря на немалый опыт отцовства, курсы были полезными. Ведь дети-сироты или лишенные родительской опеки имеют различные травмы, нужно понимать как с ними общаться.

"Мы с мужем понимали, что ребенок будет травмирован, в частности, психологически. Нас учили определенных методик, в форме игры. В частности, как разговаривать с такими детьми, как найти к ним ключ, как установить первый контакт. Также рассказывали о наших правах, юридические обязанности, обязательства. Это были такие разносторонние курсы", – отмечает женщина.

Только после этого происходит ознакомление с анкетами детей, которые нуждаются в семье. Важно отметить, что в приемную семью родители могут взять ребенка только из своего региона.

Мы познакомились с Мирославом в начале января. Ему сейчас 13 лет. Детей такого возраста принимают в семью неохотно. Он проживал в центре БФ "Родные". Когда мы встретились во второй раз, у него был день рождения. Мы пригласили его в кафе, Когда мы сидели, он к нам сказал: "ну когда вы меня уже возьмете в свою семью?". Как-то так, знаете, оно странно было, потому что два раза виделись, а он принял нас и уже готов был идти к нам в семью,

– вспоминает Анастасия.

Мирослав имеет родных, однако никто не захотел заниматься им. Некоторый период им все же занимался дедушка, однако жизнь с ним была не лучшей.

"Учитывая его историю – это ребенок с тяжелыми психологическими травмами. У него умер папа, когда ему было три года. Когда Мирослав уже был в нашей семье, мы узнали, что у него умерла и мама. Теперь он круглый сирота. Мама была из-за алкозависимости лишена родительских прав. Некоторое время им опекался дедушка по папиной линии. Но мы видим с мужем, что у него такая тяжелая психологическая травма после проживания с ним. К нему очень плохо относились, мы так понимаем и видим, что его привлекали к тяжелой работе. Ребенок очень низеньким ростом, видно, что плохо питался", – говорит женщина.

Женщина говорит, мальчик начал называть новых родителей мамой и папой уже через несколько дней, также он называет братом и биологического сына Анастасии и Виталия. У них хорошие отношения. Андрей помогает Мирославу в учебе. Сейчас, говорит Анастасия, перед ней с мужем стоит задача – дать этому ребенку все.

У нас такое видение с мужем, что мы должны его научить нормам поведения, взаимодействия с людьми, с его сверстниками, чтобы он нашел в себе друзей, потому что он на самом деле очень замкнутый. Двое детей из его класса проживают очень близко возле нас, он с ними подружился и дополнительно после школы с нами видится, гуляет. Уже видим такие проявления социализации,

– говорит женщина.

Женщина отмечает, что одним из аргументов принять ребенка в семью было то, что удалось хорошо воспитать и заложить правильные ценности своему биологическому сыну.

"Мы понимаем, что как родители реализовались в нем, и хотели бы еще это передать и Мирославу. Мы понимаем, что у нас не получится так же. Даже Мирослав мне говорит, что он со мной не всю жизнь. Я это понимаю, поэтому говорю ему, что нам надо по ускоренной программе работать, чтобы я передала ему свое видение мира, чтобы научила его. На самом деле я очень много с ним говорю, по несколько часов в день. У него есть агрессия, недоверие к людям и неприятие критики. Он неохотно вспоминает прошлое, говорит, что хочет забыть ту жизнь. Мы с ним это проговариваем, я ему объясняю, что это часть его жизни и она всегда будет с ним", – рассказывает Анастасия.

Женщина призывает людей не бояться делиться своей любовью, ведь во время войны она особенно нужна, тем более детям.

Если вы имеете большое сердце, если вы чувствуете и телом, и душой, что имеете ресурс, что готовы поделиться своей любовью еще с кем-то, то решайтесь. Сомневаться – это нормально, но надо верить в себя, и тогда все получится. Наше семейное кредо – любовь сглаживает все. Помните, вы можете изменить жизнь ребенка на 180 градусов в лучшую сторону,

– отмечает женщина.

В фонде "Родные" отмечают, каким хорошим бы ни было институциональное учреждение, именно воспитание в любящей семье максимально качественно способствует формированию личности и полноценному развитию ребенка.