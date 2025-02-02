Маск обвинил USAID в финансировании лаборатории в Китае, откуда была утечка COVID-19

Илон Маск обвинил USAID в финансировании китайской лаборатории, откуда, как утверждают в США, вышел коронавирус. Позже стало известно, что в соцсети Х исчезла страница этого американского агентства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х, ранее известной как твитер. До этого Дональд Трамп приостановил все международные программы USAID, в том числе и в Украине.

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Что написал Маск о USAID и COVID-19

Илон Маск перепостил сообщение стороннего блогера, что USAID якобы вложило 53 миллиона долларов США в организацию EcoHealth Alliance, которая затем якобы использовала эти средства "для поддержки исследований по приобретению функций коронавирусов в лаборатории в Ухане".

Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые деньги, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?

– написал Маск.

В сообщении блогера также говорилось, что агентство "неоднократно связывали с разведывательной деятельностью", а его бывший директор Джон Гиллиган признавал, что агентство "было пронизано сверху донизу людьми из ЦРУ".

Как якобы объяснял Гиллиган, "идея заключалась в том, чтобы внедрить агентов в каждый вид деятельности, которую мы вели за рубежом: правительственная, волонтерская, религиозная, любая".

Кроме того, там сказано, что "USAID было связано с переворотами на Гаити, Украине, Египте и других странах".

Отдельно Илон Маск также заявлял, что USAID – "это криминальная организация", "зло", "змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку", а также добавлял, что агентство "должно умереть".

Маск начал информационную кампанию против USAID / Скриншоты 24 Канала

Страницы USAID в соцсети Х больше нет

Позже стало известно, что официальной страницы агентства USAID в соцсети Х, владельцем которой является Илон Маск, больше нет. На этой странице был почти 1 миллион подписчиков.



Страницы USAID в соцсети Х больше нет / Скриншот 24 Канала

Пока точно неизвестно, или страницу заблокировали, или же вообще удалили из этой социальной сети. В то же время страница USAID Ukraine в соцсети Х все еще работает.

К слову, журналисты Reuters пишут, что в Белом доме рассматривают возможность сокращения USAID и передачи агентства под контроль Госдепа США. Вследствие этого, вероятно, состоятся "драматические последствия для глобальной спасательной помощи от крупнейшего в мире донора".