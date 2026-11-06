Украинские правоохранители передали главарю банды "Криминал" закрытую информацию австрийской полиции
Украинские правоохранители передали группировке Андрея Осипова закрытые материалы австрийской полиции. Эти документы касались расследования в отношении боевиков, избивших людей молотками в офисе в Вене.
О передаче секретной информации сообщил руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП.ЧАТ" на YouTube-канале "Украинской правды". Он отметил, что деятельность группировки представляла прямую угрозу европейской интеграции Украины и поддержке со стороны международных партнеров. Ведь пострадавшие от нападений и мошеннических действий иностранцы помогают нашему государству в отражении российского вторжения.
Как произошла утечка секретных материалов
По словам детектива, участники силового крыла преступной организации специально выехали в европейскую страну, ворвались в офис и нанесли потерпевшим тяжкие телесные повреждения.
Злоумышленники сняли издевательства на видео для отчета руководству, после чего беспрепятственно вернулись в Украину.
Вскоре после этого украинские правоохранители прибыли на совещание европейских органов, где австрийские коллеги сообщили о расследовании по поводу лидера группировки по прозвищу "Криминал".
Вместо того чтобы помочь следствию, представители Украины сфотографировали служебные материалы партнеров и переслали их главарю банды.
Как можно после этого говорить о каких-то полумерах или точечных увольнениях? Систему нужно менять,
– подчеркнул Александр Абакумов.
Массовые утечки и фальшивые евро
Правоохранительные органы европейских государств неоднократно призывали ликвидировать подобные преступные ячейки, однако закрытое межведомственное совещание украинских силовиков в июле завершилось тотальной утечкой данных. Мошенники получали информацию о предстоящих рейдах одновременно из Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции. В переписке фигурантов следователи обнаружили прямую угрозу: каждого, кто осмелится разгласить факты сотрудничества, будут считать личным врагом.
Помимо физического насилия и киберпреступлений, банда приобрела в Берлине специализированное оборудование для качественной печати фальшивых евро. Тестовые образцы денег обнаружили в автомобиле лица, связанного со спецслужбой, а само оборудование пока ищут.
Напомним, что 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы в рамках спецоперации "Карфаген". В ходе нее провели более 70 обысков и задержали четырех ключевых участников схемы.
Ранее сообщалось, что во время обыска один из высокопоставленных сотрудников СБУ Сергей Дука угрожал детективам оружием и разбивал технику молотком.