"Утечка" секретных документов Пентагона: Фейгин о том, повлияет ли это на контрнаступление ВСУ

Утечка секретной информации Пентагона сегодня используется российской стороной для манипуляции данными. В то же время, она не помешает украинской армии в контрнаступлении.

Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что большая часть опубликованной информации в той или иной степени фигурировала в публичном медиапространстве, а потому не несет серьезного ущерба.

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Контрнаступление не предотвратить

Фейгин отметил, что публикация этих данных не может остановить контрнаступление Украины. Даже опираясь на эту информацию, ВСУ завершают подготовку резерва к концу месяца, поэтому остается мало времени, чтобы россияне попытались как-то отвлечь контрнаступление. Самое важное, что россияне не знают и не должны узнать о времени и месте основного удара.

"Конечного вывода о том, кто стоит за утечкой и о том, кому интересно искажать обнародованные данные, пока нет. Похоже, что по крайней мере к фейку о количестве потерь точно причастны российские спецслужбы. Это было цифровое вмешательство в первоисточник, чтобы изменить ситуацию с соотношением погибших между сторонами", – отметил российский правозащитник.

Марк Фейгин о том, кто стоит за "утечкой" секретной информации: смотреть видео

Те, кто это сделал, пытались замести следы

Фейгин рассказал, что платформа Discord была выбрана для "утечки" не просто так. Еще в 2000-х годах была информация, что террористы, готовясь к терактам, общались на геймерских платформах. Это позволяет максимально вместо следов, чтобы невозможно было идентифицировать автора.

Интересно и то, как информация стала публичной. Не просто появилась у Discord, а как стала известной на широкую общественность. Нельзя надеяться только на то, что информация распространится сама по себе,

– отметил он.

Фейгин также высказал предположение, что часть информации, которая касалась шпионажа США за руководством Украины и других государств, направлена на то, чтобы взорвать доверие между союзниками.

"Утечка" информации из Пентагона: главное