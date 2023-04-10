Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що велика частина опублікованої інформації тією чи іншою мірою фігурувала у публічному медіапросторі, а тому не несе серйозної шкоди.

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Контрнаступ не відвернути

Фейгін зазначив, що публікація цих даних не може зупинити контрнаступ України. Навіть спираючись на цю інформацію, ЗСУ завершують підготовку резерву до кінця місяця, а тому залишається мало часу, щоб росіяни спробували якось відвернути контрнаступ. Найважливіше те, що росіяни не знають і не мають дізнатись про час та місце основного удару.

"Кінцевого висновку про те, хто стоїть за витоком і про те, кому цікаво спотворювати оприлюднені дані, поки не має. Схоже, що принаймні до фейку про кількість втрат точно причетні російські спецслужби. Це було цифрове втручання у першоджерело, щоб змінити ситуацію зі співвідношенням загиблих між сторонами", – зазначив російський правозахисник.

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Ті, хто це зробив, намагались замести сліди

Фейгін розповів, що платформа Discord була обрана для "витоку" не просто так. Ще у 2000-х роках була інформація, що терористи, готуючись до терактів, спілкувались на геймерських платформах. Це дозволяє максимально замести сліди, щоб неможливо було ідентифікувати автора.

Цікаво також й те, як інформація стала публічною. Не просто з’явилась у Discord, а як стала відомою на широкий загал. Не можна сподіватись лише на те, що інформація пошириться сама собою,

– зазначив він.

Фейгін також висловив припущення, що частина інформації, яка стосувалась шпигунства США за керівництвом України та інших держав, спрямована на те, щоб підірвати довіру між союзниками.

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