Утечка данных Пентагона: подозреваемому официально предъявлены обвинения

Американский военный, обвиненный в утечке конфиденциальных разведывательных и оборонных документов, предстал перед судом в Бостоне. Накануне его арестовало ФБР.

Во время судебного заседания 21-летний Джек Тейшейра был одет в кандалы и тюремную форму. Ему выдвинули официальные обвинения в связи с утечкой сотен секретных документов.

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Прокуратура США требовала содержания подозреваемого под стражей

ФБР арестовало Тейшейру 13 апреля у его дома в штате Массачусетс. Десятки утечек документов раскрыли оценки США по войне в Украине, а также чувствительные секреты об американских союзниках. Это поставило Вашингтон в неудобное положение и подняло новые вопросы о безопасности секретной информации.

Военного обвинили в несанкционированном хранении и передаче информации по национальной обороне, а также в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов.

Судья постановил, что подозреваемый имеет право на государственного защитника – адвоката, нанятого за государственные средства в уголовном процессе для людей, которые не могут позволить себе оплату таких услуг. Прокуратура США потребовала содержание Тейшейры под стражей до суда.

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Тейшейра имел допуск к государственной тайне

Разведывательные материалы впервые появились в чате Discord, участником которого, как утверждается, был Тейшейра. Лишь после того, как их разместили за пределами группы чата, официальные лица Пентагона узнали об утечке, что побудило к поискам виновника.

Тейшейра работал ИТ-специалистом в разведывательном подразделении Национальной гвардии штата Массачусетс, базирующемся на авиабазе Национальной гвардии Отис Эйр на западе Кейп-Кода. Следует отметить, что Национальная гвардия – это резервное крыло ВВС США. Они не являются штатными военнослужащими, но могут быть развернуты по необходимости.

Согласно уголовному делу, поданному в суд Бостона, официальный пост Тейшейры – стажер по операциям киберзащиты. У него было звание военнослужащего 1-го класса – относительно младший пост. В уголовной жалобе говорится, что подозреваемый имел допуск к государственной тайне "совершенно секретно", предоставленный ему в 2021 году.

Прокуроры заявили, что для получения этого допуска Тейшейра должен был подписать пожизненное соглашение о неразглашении. Также он должен был знать, что нарушение этого соглашения приведет к уголовному преследованию.

В ГУР МО утечка данных связывается с попыткой России остановить контрнаступление Украины, а также посеять недоверие между партнерами нашей страны. Украинская разведка заверила, что часть этих документов – ложная, а другая часть – из открытых источников.