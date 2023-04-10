Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, не стоит в таких важных доверять даже известным зарубежным медиа.

К теме Слитные "секретные данные" впервые появились в начале 2023 года: Bellingcat установил первоисточники

Главные цели "слива" документов

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина меняет военные планы на предстоящее контрнаступление, заявили в CNN. Впрочем, такая информация может не соответствовать действительности.

Я имею огромное предубеждение ко всем крупным медийным площадкам. Как бы это странно ни звучало, но медиа с мировым именем очень посильно "полевели". А там, где есть "левацкая" идеология, там однозначно есть рука Москвы,
– заявил Петр Черник.

По его мнению, "слив" документов США имел три стратегические цели:

  • посеять сомнения, прежде всего, между украинцами и правительством и военным командованием;
  • усилить свою пропаганду, чтобы все увидели, какие в России вроде бы мощные разведывательные силы;
  • ударить по репутации Джо Байдена, ведь Кремлю необходимо, чтобы на следующих выборах он проиграл.

Военный эксперт убежден, что ни одна из целей достигнута не была и не будет.

Петр Черник об утечке документов Пентагона: смотрите видео

Контрнаступление будет

Эти документы не повлияют на ход военной подготовки к освобождению украинских территорий, считает Петр Черник.

"Мы как находились в состоянии наращивания своего мощного ударного "боевого кулака", так и будем в нем находиться", – подчеркнул военный эксперт.

Контрнаступление ВСУ будет неизбежным, но вопрос о направлениях, обстоятельствах и временных рамках следует оставить для украинского военного командования.

"Слив" секретных документов США: последние новости

  • В социальных сетях 7 апреля неизвестные опубликовали около сотни секретных документов Пентагона. В них содержится подробная информация о секретах американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая.
  • Министерство юстиции США взялось за расследование резонансного дела. Некоторые чиновники считают, что документы могут быть настоящими, потому что выглядят как таковые. Кроме того, за расследование взялся и сам Пентагон.
  • В издании Reuters сообщили, что дело с утечкой засекреченных данных является более запутанным, чем казалось сначала. Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщают, что к "ливню" мог быть причастен американец, учитывая широту тем, представленную в обнародованных бумагах. Впрочем, расследование продолжается.