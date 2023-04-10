Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, не варто у таких важливих довіряти навіть відомим закордонним медіа.
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Головні цілі "зливу" документів
Через витік секретних документів Пентагона Україна змінює військові плани на майбутній контрнаступ, заявили у CNN. Втім така інформація може не відповідати дійсності.
Особисто я маю величезне упередження до всіх великих медійних майданчиків. Як би це дивно не звучало, але медіа зі світовим ім'ям дуже посильно "полівіли". А там, де є "лівацька" ідеологія, там однозначно є рука Москви,
– заявив Петро Черник.
На його думку, "злив" документів США мав три стратегічні мети:
- посіяти сумніви насамперед між українцями та урядом і воєнним командуванням;
- підсилити власну пропаганду, щоб усі побачили, які у Росії начебто потужні розвідувальні сили;
- вдарити по репутації Джо Байдена, адже Кремлю необхідно, щоб на наступних виборах він програв.
Військовий експерт переконаний, що жодної з цілей досягнуто не було і не буде.
Петро Черник про витік документів Пентагону: дивіться відео
Контрнаступ буде
Ці документи не вплинуть на перебіг військової підготовки до звільнення українських територій, вважає Петро Черник.
"Ми як перебували у стані нарощування свого потужного ударного "бойового кулака", так і будемо у ньому перебувати", – наголосив військовий експерт.
Контрнаступ ЗСУ буде неминучим, але питання стосовно напрямків, обставин та часових рамок варто залишити для українського військового командування.
"Злив" секретних документів США: останні новини
- У соціальних мережах 7 квітня невідомі опублікували близько сотні секретних документів Пентагону. У них міститься детальна інформація про секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.
- Міністерство юстиції США взялося за розслідування резонансної справи. Деякі посадовці вважають, що документи можуть бути справжніми, бо виглядають, як такі. Крім того, за розслідування взявся і сам Пентагон.
- У виданні Reuters повідомили, що справа з витоком засекречених даних є заплутанішою, ніж здавалося спочатку. Посилаючись на власні джерела, журналісти повідомляють, що до "зливу" міг бути причетним американець, зважаючи на широту тем, яка представлена в оприлюднених паперах. Втім розслідування триває.